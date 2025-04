«Ahorro usando la fregona en lugar de tirar de la manguera»

Ana B. Hernández Sábado, 2 de septiembre 2023, 08:02 Comenta Compartir

Los vecinos de Jerte han aceptado de buen grado la prohibición primero y la recomendación a partir de ahora de no utilizar el agua ... para regar plantas o limpiar puertas hasta que haya garantías de que no faltará para consumo humano y animal. «Porque tiene que ser así, porque lo primero es lo primero y porque debemos ser conscientes todos de que no podemos despilfarrar agua; todo lo contrario, debemos hacer un uso responsable», afirma Teresa Manchado Fernández.

Noticia Relacionada Jerte prohíbe regar huertos y jardines para garantizar el consumo de agua a la población En su caso, ha cambiado la manguera por la regadera. «A ver yo cogía la manguera, regaba el patio, mis plantas y limpiaba la puerta y un trocito de la calle, porque siempre hay orines que, además de dejar suciedad, huelen mal». Ahora dice que, «aunque las manchas tienen que esperar, a las plantas les tengo que dar un poco de agua, pero en lugar de la manguera, uso la regadera y con un poquito de agua tengo para todas», asegura. Josefa Muñoz, Pepi, ha dejado también de lado estos días la manguera, «porque con ella se gasta mucha agua, es la verdad». En su lugar, «uso la fregona para limpiar el suelo de la cochera cuando es necesario y también la puerta de entrada, pero no con agua limpia», aclara. «Uso la que está en el cubo y que he utilizado antes para limpiar la cocina, por ejemplo, y así me voy apañado, porque sí, porque hay que ser responsable».

