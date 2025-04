Jerte prohíbe regar huertos y jardines para garantizar el consumo de agua a la población

El nuevo gobierno municipal de Jerte ha prohibido esta semana a los vecinos utilizar el agua para regar jardines, limpiar las puertas de la calle ... o lavar los coches, con el fin de garantizar el consumo humano y animal y no tener que hacer restricciones.

De hecho, a diferencia del pasado verano, solo un día, de forma puntual y durante unas horas, se ha cortado el suministro de agua en el pueblo. Fue el pasado 23 de agosto «por un problema sobrevenido», explica la alcaldesa de Jerte, Felisa Cepeda. «No sabemos qué ocurrió, pero en apenas dos horas se vaciaron los dos depósitos que tenemos, con capacidad para 400.000 litros cada uno», detalla.

Por ese motivo, «para que se pudieran volver a llenar y contar con agua para el consumo, se cortó el suministro durante unas horas». Después, ya esta semana, se han emitido varios bandos para prohibir el riego de jardines, huertos, llenado de piscinas, limpieza de puertas y lavado de coches, avisando además a los vecinos de que se tomarían medidas para su control y se sancionaría su incumplimiento. «No ha sido necesario porque los vecinos han entendido perfectamente la necesidad de adoptar estas medidas para garantizar que haya agua para consumo humano y animal», asegura la alcaldesa. De hecho, «hemos tenido tanta colaboración y la respuesta ha sido tan positiva que la prohibición pasará a ser recomendación, porque afortunadamente hemos avanzado todos en esta materia y somos conscientes de la necesidad que hay de hacer un consumo responsable del agua, porque es un bien escaso». Especialmente tras un verano «en el que la sequía ha ido a más y no sabemos cuándo volverá a llover, aunque hay previsión de que el agua regrese la próxima semana», añade Felisa Cepeda.

Fugas detectadas

La recomendación del ayuntamiento de Jerte se ha hecho también en otras localidades del Valle, como es el caso de Tornavacas o Cabezuela, donde también se ha prohibido el uso de agua potable para la limpieza de calles y fachadas, lavado de vehículos y riego de jardines y cultivos «debido a la actual situación de extrema y acuciante sequía», y se ha pedido a los vecinos responsabilidad en el consumo del agua.

Pero tampoco se ha tenido que cortar el suministro. «Nada que ver por tanto con el verano pasado», deja claro la alcaldesa de Jerte. Porque los vecinos están respondiendo en localidades que incrementan mucho su población estos meses, «nosotros pasamos de 1.300 a unos 5.000 vecinos en Jerte», y también porque en el caso de esta localidad «el pasado julio llevamos a cabo obras de mejora en la red de abastecimiento», indica Cepeda.

Ampliar Josefa Muñoz usa la fregona en vez de la manguera para gastar menos agua. A. SOLÉ

Los nuevos responsables municipales contrataron a una empresa para que revisara la red, «porque no parecía lógico el consumo que había en el pueblo, y detectó tres fugas por la que se estaban perdiendo, en cada una de ellas y cada día, entre 60.000 y 70.000 litros», detalla la alcaldesa. «Las fugas se repararon en julio y con las recomendaciones no hemos tenido que realizar cortes en el suministro, más de un día puntual, así que está siendo un verano sin problemas».

Los vecinos

Los vecinos de Jerte han aceptado de buen grado la prohibición primero y la recomendación a partir de ahora de no utilizar el agua para regar plantas o limpiar puertas hasta que haya garantías de que no faltará para consumo humano y animal. «Porque tiene que ser así, porque lo primero es lo primero y porque debemos ser conscientes todos de que no podemos despilfarrar agua; todo lo contrario, debemos hacer un uso responsable», afirma Teresa Manchado Fernández.

En su caso, ha cambiado la manguera por la regadera. «A ver yo cogía la manguera, regaba el patio, mis plantas y limpiaba la puerta y un trocito de la calle, porque siempre hay orines que, además de dejar suciedad, huelen mal». Ahora dice que, «aunque las manchas tienen que esperar, a las plantas les tengo que dar un poco de agua, pero en lugar de la manguera, uso la regadera y con un poquito de agua tengo para todas», asegura.

Josefa Muñoz, Pepi, ha dejado también de lado estos días la manguera, «porque con ella se gasta mucha agua, es la verdad». En su lugar, «uso la fregona para limpiar el suelo de la cochera cuando es necesario y también la puerta de entrada, pero no con agua limpia», aclara. «Uso la que está en el cubo y que he utilizado antes para limpiar la cocina, por ejemplo, y así me voy apañado, porque sí, porque hay que ser responsable».