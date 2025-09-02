Adjudicada la vigilancia contra el mejillón cebra en los embalses de Zújar y Orellana El contrato licitado por la CHG asciende a casi 60.000 euros, tiene una vigencia de dos años y también cubre la presa manchega de Vicario

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha contratado el seguimiento del sistema de monitorización de larvas de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en tres embalses de la cuenca del Guadiana.

El sistema ya funcionaba en los embalses de García de Sola, Peñarroya y Campos del Paraíso y ahora se incorporan los embales de Orellana y Zújar, en la provincia de Badajoz, y Vicario, en Ciudad Real. Estos embalses han sido seleccionados para este programa de vigilancia «por su intensa navegación y prolongado uso recreativo», indica el organismo hidráulico en nota de prensa.

El plazo de ejecución previsto de este contrato, que ha sido adjudicado por 59.990,25 euros, es de veinticuatro meses. Señala la CHG que «esta contratación viene a reforzar el resto de trabajos de prevención que se realizan desde hace años en la cuenca del Guadiana para evitar y retrasar la entrada de esta especie invasora. Cita como ejemplos los testigos de adultos en embalses, toma de muestras manuales, la obligación de desinfectar embarcaciones que provienen de otras cuencas y las actividades de educación ambiental y divulgación.

Hay que recordar que hace dos décadas que el mejillón cebra entró en España y hasta la fecha la cuenca del Guadiana junto con la del Duero siguen siendo las únicas intercomunitarias en las que todavía no se ha introducido. «Con esta actuación se refuerza el sistema de seguimiento de alerta temprana de la presencia de larvas de la especie invasora mejillón cebra, con el objetivo de evitar su rápida propagación y aislar los focos detectados».

Este tipo de actuaciones se encuentran recogidas en la Estrategia contra el mejillón cebra en la cuenca del Guadiana. Se trata de unos documentos que establecen los mecanismos de lucha preventiva frente a esta especie invasora y la forma de proceder en el caso de detectarse su presencia en la cuenca.