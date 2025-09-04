HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura?
Trabajos de renovación de la vía en la estación de Jabugo, en la provincia de Huelva. HOY

Adif permite de nuevo el paso de trenes en la línea Zafra-Huelva

Renfe trabaja en la habilitación de maquinistas y definición de horarios para recuperar la circulación

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:27

La línea entre Zafra y Huelva recuperará en breve el paso de trenes tras la conclusión de las obras que impedían la circulación. El ... Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado a los operadores que la vía vuelve a estar disponible, aunque los trabajos de mejora continuarán sin afectar al servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se elevan a 15 los muertos tras descarrilar el funicular de Gloria en Lisboa
  2. 2 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  3. 3

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  4. 4

    Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga
  5. 5 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura
  6. 6 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  7. 7 Dos heridos tras sufrir un atropello en Mérida
  8. 8 Noche en Blanco Badajoz 2025: Mapa y rutas imprescindibles para disfrutar del evento
  9. 9

    El juicio de asesinato contra los tres menores que mataron a su cuidadora será el 19 de septiembre en Badajoz
  10. 10

    Sol Giralt se va a la Junta y corre la lista del PP en el Ayuntamiento de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Adif permite de nuevo el paso de trenes en la línea Zafra-Huelva

Adif permite de nuevo el paso de trenes en la línea Zafra-Huelva