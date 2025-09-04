Adif permite de nuevo el paso de trenes en la línea Zafra-Huelva

La línea entre Zafra y Huelva recuperará en breve el paso de trenes tras la conclusión de las obras que impedían la circulación. El ... Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado a los operadores que la vía vuelve a estar disponible, aunque los trabajos de mejora continuarán sin afectar al servicio.

Las actuaciones en marcha para la renovación integral de la línea Zafra-Huelva se iniciaron en 2022. El 1 de julio de 2023 hubo que cortar la circulación debido a que era necesario acometer obras que suponían el levante de la vía y por tanto impedían el paso de trenes. Desde entonces las conexiones entre las dos localidades se realizan por carretera.

Según indica Adif, estas obras en su mayor parte están concluidas y desde este miércoles se puede recuperar la circulación ferroviaria. La inversión total es de unos 224 millones de euros.

Por su parte, Renfe señala que ya ha procedido a habilitar a sus maquinistas para circular en esta vía y actualmente se trabaja para definir las marchas, lo que permitirá concretar los horarios de circulación. Próximamente informará sobre cuándo se retoma el servicio de viajeros y cuáles serán los nuevos horarios. La línea también ofrecerá nuevas alternativas para el transporte de mercancías al conectar con uno de los principales puertos andaluces, el de Huelva.

Las obras de renovación integral se centran en la provincia de Huelva, ya que el tramo extremeño fue mejorado con anterioridad. Pero eso no excluye actuaciones de mejora en la región, como la rehabilitación del viaducto sobre el río Ardila en las inmediaciones de Valencia del Ventoso.

Junto a esto, se ha acometido la reparación y el refuerzo estructural de otros cuatro puentes en la provincia de Huelva. Las obras han consistido en la limpieza y reparación de los paramentos, la ejecución de nuevos tableros de hormigón de refuerzo impermeabilizados y el refuerzo de la cimentación.

Dos de estas estructuras se encuentran en el interior de una zona de especial protección de aves, lo que ha obligado a interrumpir los trabajos durante la temporada de cría de dos especies protegidas, la cigüeña negra y el buitre negro.

En paralelo, se ha acometido la reparación de obras de drenaje transversal para mejorar la evacuación del agua, incluyendo una actuación junto a Zafra.

Además de estas intervenciones en infraestructuras singulares, se ha procedido a la renovación integral de la vía a lo largo de 90 kilómetros, divididos en cinco tramos, entre Jabugo y Huelva. Cuentan con nuevo balasto, carril de 60 kilogramos y traviesa de hormigón, así como la mejora de la red de drenaje longitudinal y transversal.

Estas actuaciones también han incluido la sustitución de los aparatos de vía en las estaciones de Jabugo, Valdelamusa, Calañas y Gibraleón; obras que también han incluido la adecuación de nuevas vías de apartado y supresión de traviesas de madera. También se ha mejorado la red de drenaje, se han protegido los taludes de desmontes y terraplenes y se han reparado pasos inferiores.

Asimismo, se ha procedido a la renovación de los elementos de once pasos a nivel automáticos, así como a la instalación de protección automática con señalización luminosa y acústica en otros dos pasos a nivel. También se ha intervenido en dos instalaciones de este tipo de la línea Zafra-Jerez de los Caballeros.

Sistema de control

Adif señala que los trabajos continúan con la mejora de los sistemas de señalización y telecomunicaciones, con la supresión del bloqueo telefónico y su sustitución por un bloqueo de liberación automática en vía única, que funcionará con control de tráfico centralizado y será telemandado desde el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) de Sevilla. Para ello, se sustituyen los actuales enclavamientos mecánicos por electrónicos de última tecnología. Esta mejora abarca tanto la línea Zafra-Huelva en su totalidad como la Zafra-Llanos de la Granja en Badajoz (destinada al tráfico de mercancías hasta Jerez de los Caballeros).

Este nuevo sistema supone la instalación de nuevos elementos de campo, como señales, balizas y equipos de detección del tren mediante contadores de ejes. Para ello, se realiza la obra civil consistente en canalizaciones, zanjas, canaletas, arquetas y cámaras para permitir el tendido de cables de energía y fibra óptica. Todo ello ha requerido la construcción de nuevos edificios técnicos en las estaciones para albergar estos nuevos equipamientos.

A la supresión del bloqueo telefónico con la instalación de sistemas automáticos se suma otra actuación complementaria mediante la implantación del GSM-R, sistema de telecomunicaciones escogido por las principales compañías ferroviarias europeas.

Como indica Adif, la actuación tiene como resultado la mejora de la seguridad y la fiabilidad de la explotación ferroviaria, mediante la instalación de este sistema de radiotelefonía que permite las comunicaciones de voz entre el tren y el CRC. Además de su instalación en las líneas Zafra-Huelva Mercancías y Zafra-Llanos de la Granja, este contrato también incluye su implantación en el tramo Zafra-Los Rosales (que conecta Mérida con Sevilla) y la explotación de esta línea de forma centralizada.

Para su instalación se han desplegado equipos radio, junto con sus correspondientes antenas y sistemas radiantes para dar cobertura a lo largo de toda la traza. A esto se añaden los equipos de comunicaciones fijas que permiten conectar los equipos de radio con los elementos centrales de la red GSM-R de Adif.

También ha sido preciso también instalar equipos de energía (cuadros eléctricos, protecciones, rectificadores y baterías) para permitir el funcionamiento de los equipos de comunicaciones.