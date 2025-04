Adenex denuncia la poda «injustificada y bestial» de fresnos autóctonos en Jerte

La Asociación para la defensa de la naturaleza y los recursos de Extremadura (Adenex) denuncia la poda «indiscriminada, bestial y drástica» que a ... su juicio ha hecho el Ayuntamiento de Jerte en más de una veintena de fresnos autóctonos.

«Se trata de árboles que, a iniciativa de Adenex y en colaboración con escolares de la localidad, se plantaron en el parque que hay junto al río hace ya tres décadas», explica Jorge Vega, presidente de Adenex.

La organización asegura que los trabajos de poda que se han realizado ahora se han hecho de manera arbitraria y errónea, por lo que son perjudiciales para el árbol. «La poda se hace para dar forma al árbol e ir acompañándolo en su crecimiento y esto, desde luego, no es lo que se ha hecho ni mucho menos en el parque del río de Jerte».

Los trabajos ejecutados en la localidad, siempre según Adenex, «han cortado grandes diámetros en las ramas sin ninguna justificación y han roto su estructura; los árboles van a tirar ramas sin sentido, aunque se vuelva a ver una copa en ellos». Y, sobre todo, «esa poda drástica ha reducido a la mitad los años de vida de los fresnos, que son árboles centenarios».

Sin embargo, la posición del Ayuntamiento de Jerte difiere mucho. «La poda se ha llevado a cabo por motivos de seguridad», afirman fuentes del gobierno municipal. Aseguran que el pasado verano uno de los frenos se partió por la mitad, la rama de otro cayó a la zona de baño y otra más al parque infantil.

«En esta situación se ha considerado que, ante el riesgo de nuevas caídas de ramas, había que podar los fresnos, porque se entiende que lo que debe primar es la seguridad de las personas que utilizan el parque del río, que es municipal, y los menores que hacen uso de los juegos infantiles», mantienen desde el Ayuntamiento de Jerte.

Adenex, por el contrario, cree que lo ocurrido en esta localidad del Valle no es un hecho aislado. «Venimos denunciando malas podas y talas o daños gratuitos al arbolado urbano en muchas localidades», recuerda Jorge Vega. Las más recientes en Cáceres, ante la tala de al menos 83 árboles en las obras de ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe, y en Almendralejo, por los daños ocasionados al arbolado del recinto ferial una vez finalizadas las fiestas patronales de agosto.

Refugios climáticos

«A pesar del avance en la concienciación ciudadana, no hay cultura de arboleda urbana, hemos pasado de los huertos a los jardines y entendemos que se tiene que hacer la misma poda para producción que para ornamento, pero esto no es así; no sabemos cuidar los árboles urbanos como se lleva haciendo tiempo ya en otras ciudades y regiones», resume el presidente de Adenex.

«Esto tiene una repercusión directa en las zonas verdes de las localidades, de las grandes y de las pequeñas, en las que no avanzamos a diferencia de lo que ocurre en otros territorios, en los que hace tiempo que se tiene claro la importancia de cuidar la arboleda urbana por lo que nos aporta a nuestra salud y se trabaja, ante el calentamiento global, en la proliferación de los llamados refugios climáticos», añade Vega.

Adenex considera que «es preciso que se trabaje para mejorar y ampliar el arbolado de las localidades y también para poner en funcionamiento refugios climáticos», espacios a los que los ciudadanos puedan acudir para soportar las altas temperaturas, «que les permitan salir de sus casas cuando las haya, porque se da la circunstancia de que muchas viviendas no cuentan con las condiciones precisas para rebajar el calor en ellas, porque la pobreza energética también tiene estas consecuencias».

La organización ecologista reclama a las diputaciones provinciales que elaboren ordenanzas que regulen el cuidado y mantenimiento de la arboleda urbana, «para que sirva de base y apoyo a las localidades de la región y podamos avanzar en la protección del medio ambiente».