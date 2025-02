El aceite inmovilizado alcanza ya los 26.000 litros en Extremadura

Sigue y suma, ahora a cuentagotas, en el caso del aceite comercializado en Extremadura de forma fraudulenta. Son ya 26.000 los litros inmovilizados por ... la alerta alimentaria lanzada el 9 de marzo. El anterior dato del Servicio Extremeño de Salud (SES) era de 20.000 litros. Corresponden a 13 marcas. Mientras, en Andalucía, la Junta sitúa a 17 marcas bajo sospecha.

El SES no ha incluido a ninguna marca de aceite más en el listado que obliga a no comercializar el producto desde la tercera semana de marzo. Entonces HOY adelantó que un segundo análisis realizado a un lote intervenido arrojó el mismo resultado que el primero: se mezcló aceite apto para el consumo con lampante, no autorizado para tomarse.

Las trece marcas retiradas en Extremadura son Los Milagros, Almazara Fernández, Vareado, La Esmeralda, Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz.

Todo el aceite procede de Andalucía, de una empresa que no tiene registro sanitario, esto es, permiso, para comercializarlo. No hay aceite de almazaras extremeñas en este caso.

El aceite se ha vendido por toda la región y en diferentes sitios. Desde mercadillos y gasolineras, hasta en almacenes y en tiendas de barrio y establecimientos alimentarios de mayor volumen. No se han distribuido en supermercados de mayor dimensión ni tampoco en hipermercados.

Más marcas en Andalucía

Mientras, en Andalucía la Dirección de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha ampliado las marcas de aceite de oliva que han sido identificadas por la alerta lanzada hace casi un mes por la Junta extremeña. Son 17 las investigadas en la región vecina y cuyo aceite ha sido retirado del mercado.

Las marcas inmovilizadas son Acebuche, Galiaceite 2022, Vareado, Don Jaén, La Campiña de Andalucía, El Convento de Oro, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Abadía, Villa de Jerez, Imperio Andaluz, La Esmeralda, Los Milagros, Almazara Fernández, Oro de Andalucía, Hermanos Domínguez Salas y G (Adolfo García S.L.).

"Se han realizado actuaciones por parte de los servicios de inspección de la Consejería de Salud y Consumo y en colaboración con el Seprona -Servicio de Protección de la Naturaleza- de la Guardia Civil", explicaron desde la Junta de Andalucía, según recogió la agencia Europa Press.