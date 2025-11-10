El abrigo favorito de las 'influencers' este invierno presume de sello extremeño El abrigo 'Mariah' es toda una declaración de estilo y está causando sensación entre las creadoras de contenido

Confeccionado en polipiel en color topo, Mariah destaca por su imponente maxi cuello y puños de pelo al tono, que aportan volumen y un aire de lujo contemporáneo. Una declaración de estilo, de intenciones, y con sello extremeño.

Este abrigo, bautizado como 'Mariah', que está causando sensación en el mundo de la moda, pertenece a la colección de María F. Rubíes para Redondo Brand, la firma del cacereño Jorge Redondo.

Influencers de referencia en el mundo de la moda, como la reconocida María Pombo, ya han caído rendidas ante el encanto de esta prenda, luciéndola con estilo y naturalidad en sus apariciones públicas. Se trata de un abrigo que no solo destaca por su diseño cuidado y su calidad de materiales, sino que también refleja personalidad y elegancia.

Con cada nueva aparición, demuestra que está llamado a convertirse en un auténtico «must» de la temporada, la pieza imprescindible que ninguna amante de la moda querrá dejar fuera de su armario este invierno.

Un abrigo con sello extremeño

Desde la página web de Redondo Brand detallan que el abrigo tiene cierre frontal con botones forrados en el mismo material, un cinturón para ceñir la cintura y resaltar la silueta, y un interior totalmente forrado para mayor confort y acabado impecable.

Se trata de un abrigo midi-elegante, ideal para estilizar la figura. Sin duda, una prenda icónica que eleva cualquier 'look' y convierte cada aparición en un momento inolvidable.

