HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abascal saluda a la multitud en la puerta del Gran Teatro. JORGE REY
Un país que nunca se acaba

Abascal provoca scroll

El mitin del Gran Teatro. Las galerías fotográficas de los actos de Vox despiertan pasiones

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hace 20 años, los periódicos publicaban, en unas páginas que se llamaban pomposamente de huecograbado, decenas de fotos de los actos populares: la cabalgata carnavalera, ... el concierto de Manolo Escobar, el encierro taurino… Los lectores compraban el diario excitados por un aviso en portada: «Búsquese en las fotos de la romería de San Blas». Y pasabas un rato estupendo buscándote o buscando a colegas y descubriendo a parientes, amigos y enemigos. «Mira la fulanita, también se vistió de campuza, esa no se pierde una».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  2. 2 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  3. 3 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  4. 4 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  5. 5

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  6. 6 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  7. 7 Estos son los puntos de vacunación de la gripe y la covid en Extremadura sin cita
  8. 8 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  9. 9

    Florencio Monje, único candidato a presidir la Económica
  10. 10 Un tramo de la A-5 a la altura de Villamesías estará cortado toda la mañana para retirar un vehículo siniestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Abascal provoca scroll

Abascal provoca scroll