Abascal provoca scroll

Hace 20 años, los periódicos publicaban, en unas páginas que se llamaban pomposamente de huecograbado, decenas de fotos de los actos populares: la cabalgata carnavalera, ... el concierto de Manolo Escobar, el encierro taurino… Los lectores compraban el diario excitados por un aviso en portada: «Búsquese en las fotos de la romería de San Blas». Y pasabas un rato estupendo buscándote o buscando a colegas y descubriendo a parientes, amigos y enemigos. «Mira la fulanita, también se vistió de campuza, esa no se pierde una».

Los tiempos han cambiado. Ya no se publican páginas de huecograbado, las han sustituido las galerías. Así se llaman las fotos que se publican en las webs de los periódicos retratando a los asistentes a eventos socioeconómicos para las élites, carreras populares, partidos de fútbol, festivales de música… Y los internautas hacemos algo llamado scroll, que no es otra cosa que usar el dedito para que corran las fotos en la pantalla, una detrás de otra.

Pues bien, las fotos que más se ven, la galería número uno, el scroll virtual trending topic son los reportajes fotográficos de los mítines de Vox. 38 fotos publicó Jorge Rey en HOY hace una semana y había que ver a medio Cáceres con el dedito en el teléfono, dando toquecitos para que corrieran las fotos y, sobre todo, ampliándolas cuando aparecían multitudes para curiosear y descubrir a conocidos y parientes entre la cola abigarrada, que serpenteaba calle Parras arriba, o entre quienes llenaban el patio de butacas y los palcos de un Gran Teatro que recordaba, de manera algo inquietante, a los mítines en ese escenario de Margarita Nelken en octubre de 1933 y José Antonio Primo de Rivera el 4 de febrero de 1934.

En la cola, un caballero mostraba un libro en cuya portada aparecían los tercios de Flandes y el título 'La misión histórica de España'. En el grupo opuesto al mitin, situado tras una valla y vigilado por la policía, otro caballero sostenía una pancarta con la leyenda «Fascismo nunca más». Y así, entre el libro de Fernando Paz sobre la misión de España, editado por Luz de Trento y a la venta en tiendafalangista.com por 20 euros, y la pancarta antifascista de fabricación propia, la España tridentina y la España antifa se dejaban fotografiar y convertían la galería de Jorge Rey en lo más visto del día.

Hay que reconocer que los fotógrafos son un pelín malvados. En todos los reportajes que he visto en medios, redes y digitales, aparece en una foto Santiago Abascal con el brazo en alto. En unos casos, se intuye que está saludando al estilo nazi, la mano muy vertical; en otros, al estilo mussoliniano, el brazo a punto de llegar arriba; y en uno en particular, es puro saludo franquista, el brazo a media altura y la multitud al fondo. Es una foto con trampa: Abascal levanta el brazo para saludar, simplemente, pero esa era la imagen que acechaban los fotógrafos para disparar una ráfaga y escoger después un retrato con mensaje, pero con truco.

Aunque lo mejor de las galerías del mitin ha sido ir foto a foto descubriendo al marido de Manoli, a la hija de Sebastián, al bala perdida de Antoñito, a este o aquel funcionario del Múltiples, del Ayuntamiento, de la Diputación (las tres empresas más importantes de Cáceres). Y al día siguiente, en el negociado de la consejería o en la barra del café Astoria, no se hablaba de otra cosa: «Hombre, fulanito, ya te hemos visto en la foto del HOY». Y no había que explicar en qué foto. Hace unos años, a quien salía en una foto con Abascal se le vacilaba. El martes pasado, se le trataba con respeto: puede ser tu próximo jefe de servicio.