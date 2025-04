Más de 83.000 trabajadores viven en riesgo de pobreza en la región

J. López-Lago Miércoles, 25 de diciembre 2024, 20:42 Comenta Compartir

Los estudios sobre pobreza hace años que no dibujan un perfil de familias harapientas con niños descalzos pidiendo por las calles. Se refieren a menores ... que no pueden comer carne o pescado más de una vez por semana, o a familias que se abrigan en casa porque no pueden costearse la calefacción, o a personas a las que no les alcanza para irse de vacaciones una semana al año. Incluso trabajar no garantiza vivir alejado de una situación de pobreza, como le ocurre a más de 83.000 personas en Extremadura.

Tal y como explicó HOY el pasado 1 de diciembre, el último Análisis sobre Desigualdad y Condiciones de Vida, elaborado por la Consejería de Economía de la Junta, reveló que en la comunidad el 27,6% de las personas (290.531) vive en riesgo de pobreza, índice que en España es del 20,2%. Trabajar no basta hoy día para hacer frente a la vida en unas condiciones adecuadas. Este informe profundiza aun más en las causas de las desigualdades y acuña un concepto, el de 'pobre con empleo', que tiene muchas derivadas. Y es que el informe contempla muchos otros factores más allá de la renta y que indican exclusión o inclusión social, como el mencionado del empleo, pero también la educación o el acceso a las nuevas tecnologías, todo lo cual desencadena procesos de vulnerabilidad. En el epígrafe titulado 'Pobres con empleo' se vierten datos como que en 2023, del total de personas que tienen un trabajo, el 16,7% vive bajo el umbral de la pobreza. Así, al analizar tan solo la población extremeña en riesgo de pobreza (290.531 personas) se sabe que de este grupo un 28,6% son pobres a pesar de estar trabajando, ya sea como asalariados o por cuenta propia, afirma el informe de la Junta. Esto significa que hay 83.091 personas en la comunidad que incluso teniendo un empleo viven en el umbral de la pobreza y no podrían atender cuestiones como las mencionadas anteriormente: mantener la casa a la temperatura adecuada, tener una alimentación saludable o irse de vacaciones una semana al año, entre otra maneras de medir esta cuestión. Para completar el análisis, los parados representarían el 22,3% de quienes viven en riesgo de pobreza en la región, los jubilados el 17,8%, y personas dedicadas a las labores del hogar o a los cuidados, el 16,6% de esas 290.531 personas que viven en Extremadura en riesgo de pobreza. Y aunque tener un contrato fijo pueda parecer un estatus laboral que aleje a una persona del concepto de 'pobre', existe un 10,4% de personas en riesgo de pobreza incluso estando fijas en su empresa. No obstante, tener un contrato temporal sigue siendo un indicio evidente de precariedad y por eso el 21,1% de los que trabajan y aun así están en riesgo pobreza tienen contrato temporal. Mujer de entre 45 y 64 años Con relación al género, se aprecia una mayor concentración de personas pobres con empleo entre las mujeres (18,1%) que entre los hombres (15,5%). A nivel nacional ocurre lo contrario 12,4% hombres frente a 11,3% mujeres. Según los datos del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), en cuanto a la edad, el mayor porcentaje se sitúa en el tramo de 45 a 64 años (20,1%), cuando a nivel nacional el tramo con más representación entre personas pobres con empleo es el de 16 a 29 años (12,9%). El informe prosigue analizando la composición del hogar. Desde este punto de vista se hace evidente la presencia de menores en el hogar como un potente factor de vulnerabilidad: la mitad de las personas ocupadas que viven en hogares monoparentales son pobres a pesar de tener un empleo (51,7%), así como un 19% de quienes viven en hogares de dos adultos con menores y un 15,4% en hogares de otro tipo con menores. También es importante el porcentaje de personas ocupadas pobres que viven solas (18%). En cuanto a la educación, esta ha sido considerada durante mucho tiempo como una de las principales herramientas de prevención de la pobreza. En base a esto, el 7,9% de la población extremeña son pobres con empleo que tienen una educación universitaria, frente al 47,3% que solo han alcanzado la primera etapa de la educación secundaria. Por otro lado, vivir en una zona poco o medianamente poblada acerca más a las personas al umbral de la pobreza. Según el tamaño de la población, se observa una mayor concentración de personas pobres con empleo en zonas medianamente pobladas (21,4%) o poco pobladas (17,9%) que en las zonas muy pobladas (10,54%), indica el informe de la Junta. Abandono escolar temprano El abandono escolar temprano es también un factor de riesgo que incrementa la vulnerabilidad social. España tiene niveles muy alejados de la media europea. Pero al menos Extremadura tiene unos niveles mucho mejores de la media española. El año pasado la tasa media de abandono escolar prematuro de la Unión Europea fue del 9,5% y el objetivo para 2030 es reducirlo al 9%. En España esa tasa de abandono es del 13,9%, según el Ministerio de Educación. Extremadura con un 9,9% se sitúa en el sexto lugar de las comunidades autónomas con menor tasa de abandono educativo, mejorando en 3,9 puntos porcentuales la media nacional. La comunidad con menor renta per capita: 22.563 euros brutos al año Según el último informe, con datos de 2023, Extremadura se sitúa como la Comunidad con menor renta bruta por habitante, que alcanza los 22.563 euros. Entre el resto de comunidades autónomas le siguen Andalucía (25.203 euros), Castilla-La Mancha (25.393 euros) y Murcia (26.015 euros). Por el contrario, el ranking de las rentas más altas lo encabezan Madrid (39.892 euros) y Cataluña (35.030 euros). Es decir, los madrileños tienen de media, 17.329 euros más que los extremeños, aumentando esta diferencia un 5,1% respecto al año anterior. De las 46 provincias y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), Cáceres (22.687 euros) se sitúa en el puesto 44, y Badajoz (22.487 euros) en el 46 por su nivel de renta. Jaén repite como la provincia con menor renta (21.493), seguida de Huelva (22.377 euros). En cuanto a los municipios extremeños de más de mil habitantes con menor renta, figuran Higuera de Vargas (Badajoz) con 13.746 euros, Zahinos (Badajoz) con 13.899 euros y Ahigal (Cáceres) con 14.074. En el lado contrario los de mayor renta son Cáceres con 28.836 euros; Almaraz (Cáceres) con 28.603 euros; y Badajoz, con 28.352 euros anuales. Hay que tener en cuenta que la metodología utilizada por la Agencia Tributaria para esta clasificación excluye las localidades de menos de mil habitantes y omite aspectos de cada municipio como segundas viviendas o rentas negativas, lo que puede provocar en algunos casos ciertas distorsiones de la realidad local.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión