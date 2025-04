Más de 80.000 personas aspiran a una plaza de empleo público este año en Extremadura

No es una macrooposición como ha sido el proceso de estabilización, pero se asemeja bastante. Cuatro años después de la última vez que ocurrió en ... la región, vuelve a haber oposiciones en los tres sectores autonómicos –administración general, sanidad y educación– y esta coincidencia eleva tanto el atractivo de la oferta como el interés de los aspirantes.

Son más de 80.000 las solicitudes registradas por la Junta de Extremadura para los tres procesos selectivos que se llevarán a cabo este año, como es el caso de educación, o que comenzarán, como ocurrirá en administración general y sanidad, porque los exámenes en ambos sectores continuarán más allá de este 2025. En total, 2.765 plazas para continuar reduciendo la temporalidad en el empleo público y avanzar en su estabilidad.

Más de la mitad de las solicitudes recibidas corresponden al SES, porque es el ámbito sanitario el que aporta la mayor parte de las plazas que conforman la oferta global. La Consejería de Salud ha optado por sumar las ofertas de tres años consecutivos y ha lanzado una convocatoria en la que están en juego 2.037 plazas de empleo público: 1.540 plazas para sanitarios y otras 497 para categorías no sanitarias.

El SES ha recibido 44.320 solicitudes para ellas y, como viene siendo habitual, las plazas de celador y técnico de cuidados auxiliares de Enfermería son las más demandadas. Según los datos facilitados por la consejería, son 8.556 los apuntados para la primera categoría y 6.343 para la segunda. Tras ellas destacan también, con cifras nada desdeñables, las 5.737 solicitudes para las pruebas de Enfermería, las 5.354 para las de auxiliar administrativo, 2.444 para pinche y 1.247 para administrativo.

Cifras que dan muestra del tirón de las oposiciones del SES aunque solicitudes y aspirantes no tienen por qué coincidir, porque una persona puede optar a más de una categoría, como tampoco suele hacerlo el número inicial de aspirantes como el de presentados finalmente a las pruebas. No obstante, esta alta participación requerirá de nuevo poner en marcha una maquinaria que no es ajena a la administración, mucho menos después del proceso de estabilización, y que además se ha mejorado con las herramientas telemáticas.

Procesos digitales

El objetivo es que todos los trámites relativos a un proceso de selección de personal, ya sean oposiciones, concursos o bolsas de empleo, en cualquiera de los tres sectores autonómicos se pueda realizar de manera digital.

En sanidad y educación ya es una realidad y se está tratando ahora de que también lo sea en administración general. Por el momento, de las 33.031 solicitudes recibidas en este sector para las 449 plazas que se han convocado hasta el momento, 27.783 se han registrado de forma telemática y 7.248 de manera presencial.

En cualquier caso, un alto número de solicitudes que supone que haya una plaza por cada 73 aspirantes. Aunque históricamente son muchos menos los aspirantes que finalmente se presentan, no suelen pasar del 60% de las solicitudes iniciales, el número final de inscripciones podría incrementarse de manera notable cuando la Junta sume las ofertas de 2022 y 2023 a la de 2021, la única convocada hasta el momento.

El director general de Función Pública, Domingo Expósito, ha anunciado que se hará a mitad de año y esto aumentará la oferta global de administración general. Por el momento, de las 449 plazas convocadas, 299 son de personal laboral: 37 entre ATS/DUE, educador y fisioterapeuta; 54 de técnicos de Educación Infantil; 88 de ATE-cuidador, auxiliar de enfermería, bombero forestal conductor y cocinero y 120 para ayudante de cocina, camarero/limpiador y ordenanza. Las 150 restantes son para funcionarios: 20 son para titulados en Económicas, Jurídica, Psicología y Veterinaria; 35 para personal técnico de administración financiera, administración general, empleo, higiene industrial, seguridad en el trabajo y trabajo social; 50 para administrativo de administración general y agente del medio natural; 35 para auxiliar de administración general y 10 de subalterno.

La menor oferta

La oferta en el ámbito docente es la menos atractiva de las tres. Son solo 279 plazas de 16 especialidades de Secundaria y Formación Profesional las que se han convocado en Extremadura. De ellas, 16 son de Filosofía, 33 de Lengua Castellana y Literatura, 28 de Geografía e Historia, 24 de Matemáticas, 13 de Física y Química, 23 de Biología y Geología, 22 de Dibujo, 26 de Inglés, 19 de Orientación Educativa, 22 de Tecnología, 10 de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, 11 de Instalaciones Electrotécnicas, 10 de Informática, 5 de Sistemas y Aplicaciones Informáticas, 7 de Cocina y Pastelería y 10 de Mantenimiento de vehículos.

La consejería ha recibido 4.080 solicitudes para este proceso selectivo. Geografía e Historia, con un total de 644 aspirantes, es la especialidad con más inscritos, seguida de Inglés con 505 y de Orientación Educativa con 434.

En el otro lado, entre las especialidades con menor demanda, están Sistemas Electrotécnicos, con 45; Instalaciones Electrotécnicas, con 71, e Informática, con 76. Precisamente, estas áreas, entre otras más, son las que durante todo el curso están presentando más dificultades para cubrir las vacantes de profesores que van surgiendo.

El ámbito educativo es el que cuenta con una menor oferta en esta ocasión pero el único que acabará el proceso en el año y que ya tiene fecha para iniciarlo. Los exámenes comenzarán el 21 de junio, el día marcado por la Junta y que ha consensuado con el resto de comunidades limítrofes para evitar un 'efecto llamada' que elevara el número de opositores por plaza y restara también oportunidades a los aspirantes de la región de lograr una plaza en propiedad.