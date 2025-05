400 trabajadores reclaman a la Junta ocupar sus plazas

La Junta ha decidido mantener en sus puestos hasta final de curso a 323 profesionales –236 ATE-cuidadores, 74 técnicos de Infantil ... y 13 intérpretes de lenguaje de signos– y la medida es rechazada por quienes pertenecen a estas categorías laborales y han obtenido una plaza en propiedad en la oposición extraordinaria que sigue sin resolverse y en el concurso de traslados que se ha llevado con anterioridad a la misma.

Son cerca de 400 los afectados que reclaman a la Junta que dé marcha atrás en la decisión adoptada, que resuelva la estabilización y el concurso de traslados y les permita incorporarse a sus plazas.

Aunque la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha justificado la medida en atención a la petición de familias de alumnos con necesidades educativas especiales y asociaciones del sector de la discapacidad, los sindicatos piden igualmente que se rectifique la decisión.

Tanto UGT como CSIF, que han solicitado reuniones a Manzano, han avanzado que si la Junta no da marcha atrás, emprenderán movilizaciones. Porque la medida no ha sido negociada con los sindicatos, porque no está prevista en la convocatoria del proceso de estabilización y porque es un perjuicio para quienes han logrado una plaza en propiedad en la oposición extra o en el concurso de traslados.

«He logrado una plaza en propiedad en la oposición y, sin embargo, no me dejan incorporarme a ella. El contrato de sustitución que tengo acaba en mayo y se dará la circunstancia, si no se rectifica, de que me quede en la calle aunque he conseguido una plaza, esto no puede ser», afirma Mayte Bola.

Más retrasos

«Soy adjudicataria de una plaza desde el 14 de noviembre de 2023 por el concurso de traslados. Después de 14 meses sigo esperando mi incorporación y, por tanto, obligada a continuar desplazándome 50 kilómetros cada día desde mi lugar de residencia al trabajo», expone Claudia Caballero.

Son solo dos de las profesionales afectadas por la decisión de la Junta, «que nos genera perjuicios económicos y de conciliación y también discriminación con respecto a los trabajadores de otras categorías que se podrán incorporar a sus plazas».

«Esta decisión tiene un impacto en los intereses de un número significativo de trabajadores y solicitamos por eso a Hacienda que la reconsidere y que acelere la incorporación a sus puestos de quienes han logrado una plaza», afirma Erica Gutiérrez, de UGT.

«Hay 900 empleados, entre funcionarios y laborales de la Administración General, que han obtenido plaza en el concurso de traslados y que no pueden incorporarse hasta que finalice la estabilización; algunos llevan más de un año esperando y la consejería debe acelerar ya su resolución», ahonda Juanjo Samino, de CSIF.