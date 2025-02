3.760 alumnos piden estudiar Medicina en la UEx pero solo 132 lograrán plaza

Conseguir una plaza en la Universidad de Extremadura para estudiar Medicina es una misión casi imposible. La 'locura' por entrar en esta carrera se ... ha disparado en los últimos años y así lo constatan las cifras. La UEx ha recibido 3.760 solicitudes para cursar un grado que oferta 132 vacantes de nuevo ingreso.

Solo uno de cada 28 alumnos que pide estudiar Medicina en la UEx como primera opción logrará hacerse con una vacante. Podrán acceder a ella los estudiantes más brillantes, pues la nota de corte roza la perfección. Según ha publicado la Universidad de Extremadura es un 13,400 sobre 14.

A eso se suma que finalmente no habrá incremento de plazas de nuevo ingreso en la Facultad de Medicina como quería el Gobierno central y la Consejería de Sanidad. Iban a aumentar las vacantes hasta 138, pero el Ministerio de Universidades y la UEx no llegaron a un acuerdo de financiación. Es más, en 2024/2025 las plazas se reducirán y pasarán a las tradicionales 120.

Medicina es el grado más demandado en esta institución universitaria de los 82 que imparte (12 de ellos son dobles grados). De hecho, es tal el interés para cursar estos estudios que el 26% de las inscripciones que ha recibido la UEx pertenecen a este grado de Ciencias de la Salud.

Un total de 14.200 alumnos han solicitado plaza para estudiar un grado en la Universidad de Extremadura como primera opción. Optan a una de las 5.293 vacantes de nuevo ingreso.

Es un número ligeramente inferior a las del curso pasado, cuando llegaron a las 15.000. Para la UEx esa bajada no es preocupante, y su vicerrectora de Estudiantes, Alicia González, asegura que se debe a aspectos coyunturales, como la bajada de la natalidad, que afecta a todas las instituciones. «Eso repercute en todas las universidades, que tenemos el mismo problema», indica.

Además, explica que estas cifras aún son prematuras porque queda por delante una largo proceso para adjudicar plazas. «Ahora los estudiantes se pueden inscribir en todas las universidades que quieran, así que hay mucha movilidad hasta que en septiembre realmente sepamos cuántas matrículas por cada grado se realizan», matiza González.

Enfermería Más de 2.500 estudiantes piden plaza. En Badajoz su nota de corte es 12,800.

Psicología Han solicitado cursar este grado 600 personas. Su nota de corte es 12,515.

Ciencias del Deporte Este grado ha recibido 493 solicitudes. La nota de corte es 11,519.

Biotecnología 225 estudiantes han hecho la preinscripción. Su nota de corte es 12,790.

La segunda carrera más solicitada es Enfermería, donde las peticiones superan las 2.500 para los cuatro centros universitarios en los que se imparte este grado. En el campus de Badajoz la han pedido más de mil alumnos y su nota de corte es 12,800. En Cáceres se queda en 12,427, en Mérida es 12,348 y en Plasencia 12,078.

La tercera que más alumnos atrae es Psicología, un hecho que pone de manifiesto el interés que existe por esta rama pese a que el grado se implantó en la UEx hace poco tiempo, en el curso 2015/2016. Este año han pedido plaza 600 alumnos para este grado.

También son carreras muy demandas Ciencias del Deporte, con 493 solicitudes, y Biotecnología, con 225.

«Hacer un doble grado es ya una tendencia y cada vez los solicitan más» Alicia González Vicerrectora de Estudiantes de la UEx

A ellas se suman dobles grados como Criminología y Derecho, A.D.E. y Derecho, o Periodismo y Comunicación Audiovisual. «Estudiar un doble grado es una tendencia que ya se ha consolidado. Cada vez los solicitan más», asegura González.

En la UEx ofertan 12 y entre ellos destacan algunos con muchas probabilidades de encontrar un empleo al terminar la carrera e incluso antes de acabarla. Sus estudiantes son muy demandados por las empresas, como aquellos que cursan, por ejemplo, el doble grado de Ingeniería Telemática e Informática o el de Matemáticas y Estadística, con un 13,388 de nota de corte, la segunda más alta por detrás de Medicina.

Los menos demandados

Sin embargo, hay otros que no tienen tanta demanda, como A.D.E. y Turismo, donde no se cubrirán todas las plazas al no recibir suficientes solicitudes. Es el único doble grado en el que se ha dado esa situación este año.

También han recibido pocas solicitudes y no se cubrirán sus plazas en otros 13 grados en los que simplemente se necesita aprobar para acceder. La mayoría de ellos son de ramas de Humanidades como Filología Clásica, Lengua y Literatura por Francés y por Portugués y algunos de Ciencias Sociales como Turismo.

A ellos se suman otros que tampoco despiertan muchos interés pese a que las salidas laborales están aseguradas y más en una región como Extremadura, con una gran presencia del sector agrícola. Es el caso de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias.

La sorpresa, según afirma González, se ha dado este año en Geografía y Ordenación del Territorio, «un grado que no solía atraer a muchos alumnos y que ha registrado un repunte», aunque será complicado que cubra todas sus plazas.