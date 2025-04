«Quiero entrar en el Ejército y luego hacer Medicina; me lo juego todo en la EBAU»

Nervios y tensión en los campus de la Universidad de Extremadura, donde desde este martes y hasta el próximo jueves se celebra la EBAU ... con un total de 5.400 alumnos en 13 sedes. A la mayoría de ellos, a primera hora, les costaba mantenerse calmados en esta jornada que ha comenzado con el examen de Lengua y Literatura.

«Quiero entrar en el Ejército y luego hacer Medicina; me lo juego todo. Necesito que me salga muy bien porque voy al límite para obtener la nota», contaba minutos antes de empezar la primera prueba Marta Jiménez, de 18 años y estudiante del instituto Virgen de Guadalupe de Cáceres. «Tengo un 8,72 sobre 10 en Bachillerato y me piden un 13,2», detallaba Marta mientras repasaba, muy nerviosa, sus apuntes. Es triatleta y vive en el Centro de Tecnificación de Cáceres. «En el caso de que no pueda hacer esa primera opción por la nota, por ser deportista de alto rendimiento tendría una segunda posibilidad, que es hacer Medicina sin entrar en el Ejército y le piden un poco menos de nota, un 11,8», explicaba esta joven.

EBAU en ExtremaduraVer 10 fotos Los alumnos listos para comenzar el primer examen de la EBAU. A. Méndez

Junto a ella, otros compañeros no paraban de hacerse fotos para inmortalizar el momento. Incluso ya en el aula, algunos se hacían selfis. Eso sí, los móviles tienen que estar apagados durante todos los exámenes y si no pueden ser expulsados de la prueba.

Mejor no arriesgarse ante uno de los momentos más importantes de su vida, un día que muchos padres no se han querido perder y les han acompañado hasta la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. «Nos hemos levantado a las 7.30 para venir desde Arroyo de la Luz y hemos repasado lo que había que traer. El DNI no se puede olvidar», decía María José Bermejo, madre de un joven que se examina y que estaba casi tan nerviosa como los jóvenes. Al final ha salido todo según lo previsto, pues el tráfico hasta el campus cacereño ha sido fluido, con retenciones de apenas unos minutos.

Consejos de última hora

También es madre y además profesora Estela Alfonso. Ella, en el pasillo de la facultad, les daba a los jóvenes unos consejos de última hora. «Que no tengan miedo, que no pierdan demasiado tiempo eligiendo la opción y que se sientan seguros porque cualquier alumno que ha aprobado bachillerato no tendrá problemas para aprobar la EBAU», aseguraba esta docente de Lengua y Literatura del instituto Loustau-Valverde, de Valencia de Alcántara.

Pese a los consejos es imposible mantener la calma. «Tengo un poco de agobio aunque no necesito sacar una nota alta porque quiero hacer Edificación y me piden un 5. Aun así me pongo muy nerviosa, pero bueno, mi madre me ha dado muchas estampitas de la Virgen de la Luz. A ver si me da suerte», decía Nuria Mendo, una joven de Arroyo de la Luz que estudia en el instituto Luis de Morales.

Bastante más calificación necesita Julen Román Cobos, de 17 años, pues quiere hacer Psicología y necesita un 11,1. Es uno de los grados que más demanda está teniendo en los últimos años. «Pensé en hacer Derecho, pero la pandemia me demostró la importancia de la salud mental. Siempre me ha llamado la atención la mente humana», contaba justo antes de enfrentarse al primer examen.

Todos ellos mantienen el formato de la pandemia. Los estudiantes se tienen que examinar obligatoriamente de cuatro asignaturas. Por un lado, las comunes en todos los bachilleratos (Historia, Lengua e idioma, que en la mayoría de los casos es Inglés), y por otro, la principal de su especialidad, como por ejemplo, Matemáticas II en Ciencias o Latín en Humanidades.

Además, para subir nota hay una parte voluntaria en la que se pueden presentar a un máximo de cuatro exámenes que eligen del resto de asignaturas troncales que han cursado. Para carreras muy demandadas y con una nota de corte muy alta como Medicina esta fase es imprescindible.

La calificación se calcula ponderando un 40% la nota de la EBAU y un 60% la de Bachillerato. La puntuación puede subir hasta 14 gracias a la fase voluntaria en la que se tienen en cuenta como máximo los dos exámenes con la nota más alta.

Cada uno de los exámenes dura 90 minutos y las pruebas constan de preguntas semiabiertas, que exigen una construcción breve como una palabra; abiertas, que requieren de capacidad de reflexión como las producciones escritas, y de opción múltiple, en las que eligen una respuesta de entre varias propuestas.