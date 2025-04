La Facultad de Medicina no aumentará finalmente plazas el próximo curso Cae el plan del Gobierno y la Consejería de Sanidad porque el Ministerio de Universidades y la UEx no han llegado un acuerdo de financiación

La Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura finalmente no aumentará plazas para el curso 2023-2024. La Junta de Centro había propuesto incrementar las vacantes en seis ... el próximo año siguiendo la petición del Ministerio de Universidades. Era una de las medidas que el Gobierno central y la Consejería de Sanidad extremeña defendían para solucionar la falta de especialistas en el país. Sin embargo, no habrá más puestos porque no se ha llegado a un acuerdo sobre la financiación.

De este modo, el próximo año habrá 132 plazas de nueva admisión en Medicina y no 138 como se había anunciado en un principio. Son 12 más que en el curso 2021-2022, en lugar de los 120 que ingresaban desde 2014. Además, para 2024-2025 la Facultad de Medicina de la UEx ofrecerá 120 vacantes, así que se volverá a la casilla de salida y las ampliaciones de plazas anunciadas por el Gobierno quedarán en saco roto. «Con 120 plazas ya estamos al límite de recursos y hemos hecho un esfuerzo para intentar aportar, pero lo que ofrecen no permite dar tantas plazas con la calidad que queremos mantener», asegura a HOY Francisco Vaz, decano de la Facultad de Medicina. «La actitud del Ministerio ha sido rígida y no ha habido posibilidad de negociar», lamenta. «Hemos hecho un esfuerzo para intentar aportar, pero lo que ofrece el Ministerio no permite dar tantas plazas con la calidad que queremos» Francisco Vaz Decano de la Facultad de Medicina de la UEx Hay que recordar que a lo largo del curso 2021-2022, los ministerios de Sanidad y de Universidades solicitaron a las facultades de Medicina que hiciesen lo posible por incrementar en un 15% sus plazas de nuevo ingreso, con el ofrecimiento de compensarles económicamente. En aquellos momentos, la Comisión Paritaria del SES y la UEx aceptaron la propuesta y la Junta de Centro de la Facultad de Medicina dio el visto bueno al acuerdo. De ahí que incrementase sus plazas en un 10% (pasaron de 120 a 132) durante el presente curso académico, pese a no haber recibido ninguna contraprestación económica. A la hora de fijar las plazas de nuevo ingreso para el curso 2023-2024, la facultad mantuvo su compromiso y aceptó incrementar hasta 138 el número de estudiantes, con la expectativa de recibir a modo de compensación una cantidad próxima a los dos millones de euros. «Estos fondos servirían para reforzar los profesores y adquirir material que garantizase la calidad», añade Vaz. Sin embargo, los Ministerios de Universidades y de Sanidad se acogen a lo consignado en la memoria de verificación, que establece el máximo de alumnos de cada centro y que en la Facultad de Medicina es de 140. De este modo, consideran que para conseguir la financiación el cálculo del aumento de plazas debe hacerse sobre ese valor, no sobre el número de estudiantes habitualmente admitidos, lo que supondría el ingreso de 161 nuevos estudiantes, que son un 34% más de los habituales. Y ese número para la UEx es imposible de alcanzar por la falta de profesorado que ya arrastran. Así que finalmente la UEx va a recibir 120.000 euros, una cantidad que llegará a todas las facultades públicas, con independencia de que aumenten o no el número de estudiantes. Ante eso, la Universidad de Extremadura se niega a seguir los planes del Gobierno. Pese a ello, teniendo en cuenta la proximidad del inicio del curso 2023-2024 y para evitar una situación que podría ser traumática para los futuros estudiantes y sus familias, la facultad mantendrá el número de alumnos de nuevo ingreso para el presente curso en 132.

