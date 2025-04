El 28-M aumenta la lista de grandes municipios extremeños que han tenido alcaldesa

Las elecciones municipales del pasado 28 de mayo dejaron múltiples lecturas políticas, y también al menos una en clave de género: varias localidades que ... figuran entre las más pobladas de Extremadura tendrán alcaldesa por primera vez en su historia. Un dato que conduce a otro: 43 años de democracia después, sigue habiendo en la región muchas localidades donde al frente del Ayuntamiento siempre ha estado un hombre.

El listado es largo, e incluye a algunas de las poblaciones más grandes de la comunidad autónoma. De las seis primeras, cuatro no han tenido nunca una mujer al frente. Ha ocurrido en Badajoz, donde se han sucedido los varones: Luis Movilla, Manuel Rojas, Gabriel Montesinos, Miguel Celdrán, Francisco Javier Fragoso e Ignacio Gragera, este último elegido para continuar en el puesto cuatro años más. Tampoco la ha habido en Mérida, donde han gobernado Martín López Heras, Antonio Vélez, Pedro Acedo, Ángel Calle y el actual, Antonio Rodríguez Osuna, que el próximo día 17 renovará en el cargo para otros cuatro años.

Sí ha habido mujeres en Cáceres (la socialista Carmen Heras y la popular Elena Nevado) y Plasencia (Elia María Blanco, del PSOE). Pero no en Don Benito ni Almendralejo. Ni en otras de las más pobladas de la región, como Olivenza, Miajadas o Los Santos de Maimona.

«En la campaña electoral, algunos vecinos me decían que querían que ganara yo para que fuera la primera alcaldesa» Marta Jordán Alcaldesa electa de Casar de Cáceres (PP)

Esta es la realidad tras diez legislaturas, o sea, diez oportunidades para conceder la vara de mando a una fémina. La relación de municipios extremeños en esta situación es extensa, pero lo era más hasta el pasado día 28.

Tras esa jornada de votaciones, varias de las localidades más importantes de la región tendrán alcaldesa por primera vez. Ocurrirá en Coria (12.308 habitantes), Casar de Cáceres (4.481 empadronados) o Monesterio (4.302), entre otras. Podría añadirse a la lista Trujillo, aunque con un matiz. La ganadora de los comicios del pasado día 28, Inés Rubio (PP) será la primera alcaldesa electa, pero no la primera mujer al frente del Consistorio, porque en el año 2008, el alcalde socialista dimitió y le sustituyó en el cargo su compañera Cristina Blázquez, informa Javier Sánchez Pablos.

«Yo paso mucho tiempo en la calle, porque tengo dos niños pequeños (de cinco y siete años), y en la campaña electoral, varias veces me hicieron los vecinos el comentario de que querían que ganara yo porque querían que hiciera historia siendo la primera alcaldesa de Casar de Cáceres». Lo cuenta Marta Jordán, protagonista del vuelco electoral que ha permitido al Partido Popular arrebatarle la alcaldía al PSOE en este municipio a diez minutos en coche del centro de Cáceres.

Experiencias coincidentes

La nueva regidora es funcionaria de carrera, maestra de inglés en Garrovillas de Alconétar, y pedirá una excedencia para dedicar todo su tiempo de trabajo a su ayuntamiento. Y cuando ella se vaya de vacaciones o falte por cualquier otro motivo, le sustituirá otra mujer, porque la teniente de alcalde es una compañera. Jordán fue la legislatura pasada edil en la oposición, y en su trayectoria política «nunca he sentido –afirma– ningún tipo de discriminación por ser mujer, al revés, siempre me he sentido protegida y muy bien considerada por mis compañeros».

«No estoy aquí por ser mujer, sino porque mi partido apostó por mi, porque le pareció que era la mejor elección para liderar la candidatura», apunta la nueva alcaldesa, que tiene claro que 43 años de espera para ver a alguien de su sexo al mando del Consistorio es mucho tiempo. «Se nos llena la boca hablando de feminismo, pero luego cuesta poner mujeres al frente», expone Marta Jordán.

«No me he sentido discriminada por ser mujer. He estado muy a gusto estos cuatro años en el Ayuntamiento» Loli Vargas Alcaldesa electa de Monesterio (PSOE)

«Llama la atención que en la cuarta población de la provincia, la novena más antigua de España, no haya habido una alcaldesa en más de 40 años de democracia», coincide Almudena Domingo (PP), ganadora de las últimas elecciones en Coria.

Ella es teniente de alcalde desde el año 2011, cuando dejó su puesto en Adesval (el grupo de acción local de la comarca) para dedicarse a la política municipal. Ese cargo la ha situado al frente del Consistorio de forma interina cada vez que el alcalde faltó, pero es la primera vez que Coria elige en las urnas a una mujer para esta responsabilidad.

«'Vas a hacer historia', me han dicho por la calle», comenta la nueva regidora, que estos días ha recibido «varios mensajes de mujeres que se sienten identificadas conmigo». «Asumo el cargo con la misma responsabilidad que si fuera un hombre o si ya hubiese habido otras mujeres antes que yo, pero también contenta porque quizás el hecho de ver a una mujer en este cargo puede inspirar a otras a tener aún más claro que se pueden alcanzar las metas independientemente del género», reflexiona Almudena Domingo. Al igual que su compañera de Casar de Cáceres, ella afirma no haber sentido nunca discriminación de género en su trayectoria política.

Regidora con 28 años

«Nunca la he sentido», avala una tercera opinión, la de Ana Salguero (PP), que el día 17 tomará las riendas del ayuntamiento de Fuentes de León (2.232 vecinos). «En la calle me comentan lo de ser la primera alcaldesa y también el hecho de ser joven», explica la nueva regidora, que tiene 28 años y estudió Relaciones Internacionales, Protocolo y Organización de eventos en la Universidad de Elche. «Hace poco emprendí un negocio de diseño de viajes, que es perfectamente compatible con la alcaldía», adelanta Salguero, a quien siempre le gustó la política. «Pero nunca pensé que llegaría a ser alcaldesa», confiesa la joven, que es muy activa en redes sociales, donde suele publicar fotos de sus viajes.

Además de Coria, Casar de Cáceres o Fuentes de León, tendrán alcaldesa por primera vez en su historia en Barrado, Pueblonuevo de Miramontes o Guijo de Coria, entre otros municipios. En este camino hacia la paridad de género en las alcaldías, en las elecciones del pasado 28 de mayo hubo 17 pueblos cacereños y 12 pacenses donde todas las candidaturas las encabezaron mujeres. Aunque otra cifra devuelve a la realidad: solo una de cada tres candidaturas de PSOE y PP –los dos partidos con mayor implantación en la comunidad con mucha diferencia– presentadas a la cita electoral tenían a una mujer en el número uno.

Lo fue Loli Vargas (PSOE) en Monesterio (4.302 habitantes), que será la primera en ejercer el cargo no de forma interina sino porque sus vecinos la han elegido. «Mucha gente me comenta en la calle que está contenta por el hecho de tener una alcaldesa», comenta la nueva regidora, que de 2019 y 2023 fue edil de Cultura y teniente de alcalde. «Suena raro que un municipio como Monesterio haya tardado más de 40 años en tener una mujer al frente del Consistorio de forma continuada, pero creo que en gran modo, la explicación puede estar en que aquí ha habido gobiernos largos, y una vez que inicias un proyecto, está bien disponer de tiempo para desarrollarlo». «La última legislatura –concluye Loli Vargas– ha sidomuy difícil, por la pandemia y la guerra, y aún así hemos sido capaces de mantener el alto nivel de actividad cultural en Monesterio. Fuimos de los primeros en celebrar un concierto tras lo peor de la pandemia».

Al igual que las otras otras tres alcaldesas, ella deja claro que en su carrera política, no ha sentido ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer. «Al contrario, en los cuatro años que llevo, me he sentido muy a gusto con mis compañeros y en el Ayuntamiento».