«Desde 2019 no nace ningún niño en el pueblo»

Siete niños atienden a la profesora en el colegio de Hinojal (391 habitantes). Son de diferentes edades, pero todos componen una misma clase. Es un ... recurso muy habitual en los pueblos pequeños y la forma de mantener una escuela con cada vez menos alumnos.

En este municipio, al igual que en otros 54 de la región, no hubo nacimientos en 2021. «En los últimos cinco años han nacido cuatro niños: tres en 2019 y uno en este 2022», afirma Teófilo Durán, el alcalde de la localidad.

«Con las viviendas de protección oficial se quedaron parejas jóvenes que trabajan fuera» Teófilo Durán Alcalde de Hinojal

No es optimista. «Hinojal no tiene ningún futuro», dice con verdadera pena. Durán ve muy complicado que en el pueblo se instalen parejas jóvenes que puedan ayudar a que aumente la natalidad. «La solución es que hubiera industria para tener empleos, porque el campo es muy duro», reconoce, al tiempo que indica que actualmente no hay incentivos económicos municipales para las parejas que tengan hijos.

Hace unos años, con la construcción de viviendas de protección oficial, sí se consiguió que algunos jóvenes del pueblo se quedara a vivir en Hinojal. «Aunque van a trabajar a Cáceres (a unos 30 kilómetros)», aporta.

Tampoco hubo nacimientos el año pasado en Puerto de Santa Cruz (287 habitantes).

La población está envejecida reconoce el alcalde, Antonio Ruiz. Prueba de ello es que desde 2019 no nace nadie en el municipio, según informa Javier Sánchez.

La mayoría de las parejas jóvenes de este pueblo cacereño viven y se empadronan en otros municipios más grandes, con más servicios y facilidades. Así es difícil luchar contra la despoblación. «Un ayuntamiento tan pequeño no puede soportar medidas para incentivar la natalidad; es muy complicado para este tipo de localidades», lamenta Ruiz.

La escuela de Puerto de Santa Cruz tiene nueve niños. Un colegio rural agrupado (CRA) que continúa abierto con otras localidades de la zona.

Eso sí, cuando llegan los fines de semana, vacaciones y verano, muchos de los vecinos que están fuera vuelven a esta pequeña población para ver a sus familiares o para abrir las casas que mantienen.

Campiña Sur

Higuera de Llerena (335 habitantes) fue una de las tres localidades de la comarca Campiña Sur de Badajoz, además de Malcocinado (351) y Reina (151), en las que no hubo nacimientos en 2021. Así, las cifras de población descienden año a año, informa Paco Díaz.

Sin embargo, y a pesar de las dificultades, Higuera de Llerena ha recibido en 2022 una buena noticia: el nacimiento de una niña. Además, en la localidad está abierto el colegio Nuestra Señora del Valle y hay algunos espacios destinados a la población infantil, como un parque. «Seguimos muy preocupados con las escasas tasas de natalidad», comenta Adrián Serrano, alcalde local.

En este caso, desde el Ayuntamiento se está tratando de incentivar la natalidad mediante ayudas económicas: se realiza un pago de 100 euros mensuales durante un año a las parejas que tengan un bebé.