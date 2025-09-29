Tres cenas ligeras para cocinar en freidora de aire

Cash Fresh Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:12 Comenta Compartir

¿Sois de los que preferís cenas ligeras para dormir mejor? Entonces la freidora de aire será vuestra mejora aliada. Sin aceite o con muy poco, tienes a tu alcance un montón de cenas ligeras para cocinar en freidora de aire ¡Y muy saludables! Escoge cualquiera de estas tres recetas para disfrutar de una comida rápida y deliciosa.

Milanesa de pollo al parmesano

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 6 minutos

Tiempo total 11 minutos

Comensales 2 Categorías Carnes Ingredientes 2 pechugas de pollo cortadas por la mitad

Pan rallado

Queso parmesano rallado

Mantequilla

6 cucharadas de queso mozzarella

salsa de tomate Preparación Precalienta la freidora a 180 º C y, mientras, prepara un bol con el pan rallado y el queso parmesano.

Derrite un poco de mantequilla en otro bol. Unta el pollo con la mantequilla y luego sumérgelo en la mezcla de pan rallado.

Coloca el pollo en la cesta de la freidora e hidrata la parte superior con aceite. Cocina unos 6 minutos, da la vuelta y cubre con un par de cucharadas de salsa de tomate y queso mozzarella rallado

Cocina un poco más, hasta que el queso se derrita ¡Ya lo tienes!

Bastoncitos de calabacín

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 15 minutos

Comensales 2 Categorías Verduras Ingredientes 2 calabacines medianos

3 huevos

½ taza de harina

½ taza de pan rallado panko

Queso parmesano

1 cucharada de AOVE

Comino

Pimienta y sal Preparación Corta el calabacín en bastoncitos y pásalo, en este orden, por harina, huevo batido con sal y pimienta, y pan rallado con queso parmesano, aceite de oliva y comino.

Con la freidora precalentada a 200º C, ve añadiendo los bastones a la cesta en tandas. Cocina unos 8 – 10 minutos, hasta que estén crujientes. Dales sabor con un poco de mayonesa o alioli.

Croquetas de gambas

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 20 minutos

Comensales 2 Categorías Española Pescado Ingredientes 65 gr de mantequilla

1/2 cebolla

65 gr de harina

400 ml de leche

12 gambas

Huevo

Pan rallado

Sal Preparación Funde 65 gr de mantequilla, añade 1/2 cebolla picada y rehógala.

Incorpora 65 gr de harina y mezcla a fuego suave para que se tueste ligeramente

Añade 400 ml de leche sin dejar de remover hasta que espese. Pon a punto de sal y añade 12 gambas muy picadas. Mezcla bien y deja enfriar en una fuente.

Forma las croquetas, pásalas por huevo y pan rallado. Cocina en la freidora de aire unos 10 minutos a 200º C y ¡Listo!