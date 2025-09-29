HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tres recetas para air fryer Cash
La receta de HOY

Tres cenas ligeras para cocinar en freidora de aire

Milanesa de pollo al parmesano, bastoncitos de calabacín y croquetas de gambas

Cash Fresh

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:12

¿Sois de los que preferís cenas ligeras para dormir mejor? Entonces la freidora de aire será vuestra mejora aliada. Sin aceite o con muy poco, tienes a tu alcance un montón de cenas ligeras para cocinar en freidora de aire ¡Y muy saludables! Escoge cualquiera de estas tres recetas para disfrutar de una comida rápida y deliciosa.

  1. Milanesa de pollo al parmesano

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    6 minutos

  • Tiempo total

    11 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Carnes

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo cortadas por la mitad

  • Pan rallado

  • Queso parmesano rallado

  • Mantequilla

  • 6 cucharadas de queso mozzarella

  • salsa de tomate

Preparación

  • Precalienta la freidora a 180 º C y, mientras, prepara un bol con el pan rallado y el queso parmesano.

  • Derrite un poco de mantequilla en otro bol. Unta el pollo con la mantequilla y luego sumérgelo en la mezcla de pan rallado.

  • Coloca el pollo en la cesta de la freidora e hidrata la parte superior con aceite. Cocina unos 6 minutos, da la vuelta y cubre con un par de cucharadas de salsa de tomate y queso mozzarella rallado

  • Cocina un poco más, hasta que el queso se derrita ¡Ya lo tienes!

  1. Bastoncitos de calabacín

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Verduras

Ingredientes

  • 2 calabacines medianos

  • 3 huevos

  • ½ taza de harina

  • ½ taza de pan rallado panko

  • Queso parmesano

  • 1 cucharada de AOVE

  • Comino

  • Pimienta y sal

Preparación

  • Corta el calabacín en bastoncitos y pásalo, en este orden, por harina, huevo batido con sal y pimienta, y pan rallado con queso parmesano, aceite de oliva y comino.

  • Con la freidora precalentada a 200º C, ve añadiendo los bastones a la cesta en tandas. Cocina unos 8 – 10 minutos, hasta que estén crujientes. Dales sabor con un poco de mayonesa o alioli.

  1. Croquetas de gambas

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Española

Pescado

Ingredientes

  • 65 gr de mantequilla

  • 1/2 cebolla

  • 65 gr de harina

  • 400 ml de leche

  • 12 gambas

  • Huevo

  • Pan rallado

  • Sal

Preparación

  • Funde 65 gr de mantequilla, añade 1/2 cebolla picada y rehógala.

  • Incorpora 65 gr de harina y mezcla a fuego suave para que se tueste ligeramente

  • Añade 400 ml de leche sin dejar de remover hasta que espese. Pon a punto de sal y añade 12 gambas muy picadas. Mezcla bien y deja enfriar en una fuente.

  • Forma las croquetas, pásalas por huevo y pan rallado. Cocina en la freidora de aire unos 10 minutos a 200º C y ¡Listo!

