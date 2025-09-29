Tres cenas ligeras para cocinar en freidora de aire
Milanesa de pollo al parmesano, bastoncitos de calabacín y croquetas de gambas
Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:12
¿Sois de los que preferís cenas ligeras para dormir mejor? Entonces la freidora de aire será vuestra mejora aliada. Sin aceite o con muy poco, tienes a tu alcance un montón de cenas ligeras para cocinar en freidora de aire ¡Y muy saludables! Escoge cualquiera de estas tres recetas para disfrutar de una comida rápida y deliciosa.
-
Milanesa de pollo al parmesano
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
6 minutos
-
Tiempo total
11 minutos
-
Comensales
2
Categorías
Carnes
Ingredientes
-
2 pechugas de pollo cortadas por la mitad
-
Pan rallado
-
Queso parmesano rallado
-
Mantequilla
-
6 cucharadas de queso mozzarella
-
salsa de tomate
Preparación
-
Precalienta la freidora a 180 º C y, mientras, prepara un bol con el pan rallado y el queso parmesano.
-
Derrite un poco de mantequilla en otro bol. Unta el pollo con la mantequilla y luego sumérgelo en la mezcla de pan rallado.
-
Coloca el pollo en la cesta de la freidora e hidrata la parte superior con aceite. Cocina unos 6 minutos, da la vuelta y cubre con un par de cucharadas de salsa de tomate y queso mozzarella rallado
-
Cocina un poco más, hasta que el queso se derrita ¡Ya lo tienes!
-
Bastoncitos de calabacín
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
2
Categorías
Verduras
Ingredientes
-
2 calabacines medianos
-
3 huevos
-
½ taza de harina
-
½ taza de pan rallado panko
-
Queso parmesano
-
1 cucharada de AOVE
-
Comino
-
Pimienta y sal
Preparación
-
Corta el calabacín en bastoncitos y pásalo, en este orden, por harina, huevo batido con sal y pimienta, y pan rallado con queso parmesano, aceite de oliva y comino.
-
Con la freidora precalentada a 200º C, ve añadiendo los bastones a la cesta en tandas. Cocina unos 8 – 10 minutos, hasta que estén crujientes. Dales sabor con un poco de mayonesa o alioli.
-
Croquetas de gambas
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
20 minutos
-
Comensales
2
Categorías
Española
Pescado
Ingredientes
-
65 gr de mantequilla
-
1/2 cebolla
-
65 gr de harina
-
400 ml de leche
-
12 gambas
-
Huevo
-
Pan rallado
-
Sal
Preparación
-
Funde 65 gr de mantequilla, añade 1/2 cebolla picada y rehógala.
-
Incorpora 65 gr de harina y mezcla a fuego suave para que se tueste ligeramente
-
Añade 400 ml de leche sin dejar de remover hasta que espese. Pon a punto de sal y añade 12 gambas muy picadas. Mezcla bien y deja enfriar en una fuente.
-
Forma las croquetas, pásalas por huevo y pan rallado. Cocina en la freidora de aire unos 10 minutos a 200º C y ¡Listo!
