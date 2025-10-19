Receta de rape al horno
Una opción de pescado sencilla perfecta para los más pequeños de la casa
El Corte Inglés
Domingo, 19 de octubre 2025, 16:07
El rape es uno de los pescados más sabrosos y versátiles que nos da el mar. Se pueden preparar infinidad de recetas con él, pero una muy sencilla con la que siempre vas a triunfar, es preparándolo al horno sobre una cama de calabacines y una salsa a la gallega.
Es un pescado blanco con un contenido muy bajo en grasas y por tanto en calorías, es muy rico en vitaminas del grupo B, es de fácil digestión, y puede ayudarnos a mejorar nuestra salud ósea o el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares.
-
Tiempo de preparación
45 minutos
-
Tiempo de cocción
30 minutos
-
Tiempo total
75 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Pescados
Ingredientes
-
500 g de filetes de rape
-
2 calabacines
-
7 dientes de ajo
-
Pimentón
-
Aceite
-
Perejil
-
Sal
Preparación
-
Cortamos el calabacín en rodajas y ponemos en una fuente de horno con un poco de aceite. Horneamos a 180° unos 15 minutos.
-
Cortamos el ajo en láminas y lo ponemos en un mortero, añadimos un poco de sal y lo majamos un poco.
-
Añadimos 150 mililitros de aceite caliente y una cucharadita de pimentón, mezclamos bien y reservamos.
-
Sacamos la fuente del horno, ponemos el rape encima del calabacín y horneamos otros 15 minutos a 180°.
-
En una sartén añadimos un poco de aceite y freímos las almendras hasta que se doren, y retiramos la fuente del horno.