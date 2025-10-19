HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Receta de rape al horno

Una opción de pescado sencilla perfecta para los más pequeños de la casa

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:07

El rape es uno de los pescados más sabrosos y versátiles que nos da el mar. Se pueden preparar infinidad de recetas con él, pero una muy sencilla con la que siempre vas a triunfar, es preparándolo al horno sobre una cama de calabacines y una salsa a la gallega.

Es un pescado blanco con un contenido muy bajo en grasas y por tanto en calorías, es muy rico en vitaminas del grupo B, es de fácil digestión, y puede ayudarnos a mejorar nuestra salud ósea o el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares.

  • Tiempo de preparación

    45 minutos

  • Tiempo de cocción

    30 minutos

  • Tiempo total

    75 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Pescados

Ingredientes

  • 500 g de filetes de rape

  • 2 calabacines

  • 7 dientes de ajo

  • Pimentón

  • Aceite

  • Perejil

  • Sal

Preparación

  • Cortamos el calabacín en rodajas y ponemos en una fuente de horno con un poco de aceite. Horneamos a 180° unos 15 minutos.

  • Cortamos el ajo en láminas y lo ponemos en un mortero, añadimos un poco de sal y lo majamos un poco.

  • Añadimos 150 mililitros de aceite caliente y una cucharadita de pimentón, mezclamos bien y reservamos.

  • Sacamos la fuente del horno, ponemos el rape encima del calabacín y horneamos otros 15 minutos a 180°.

  • En una sartén añadimos un poco de aceite y freímos las almendras hasta que se doren, y retiramos la fuente del horno.

