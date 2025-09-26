Ropa vieja de puchero

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La receta de HOY

Una receta de aprovechamiento de Beatriz Cocina

B. C.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:52

Por fin comienza el tiempo de puchero y nuestra colaboradora Beatriz Cocina nos ha preparado esta semana una receta de aprovechamiento.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    5 minutos

  • Comensales

    2

  • Calorías

    400

Categorías

Aprovechamiento

Ingredientes

  • Restos de cocido: garbanzos, muslo de pollo, carne de cerdo, patata, zanahoria, morcilla y chorizo

  • Dos dientes de ajo

  • Una cebolla

  • Una cucharadita de pimentón dulce de La Vera

  • Una cucharadita de comino molido

  • 20 mililitros de vino blanco

  • Aceite de oliva

  • Sal

Preparación

  • La cocinera de YouTube pica bien pequeñitos todos los trozos que han sobrado del cocido, menos los garbanzos, obviamente. Para subirle la potencia, le añadirá una cucharadita de pimentón dulce de La Vera y otra de comino.

  • Comenzamos poniendo en una sartén con aceite un ajo y una cebolla pequeña picados y una pizca de sal para que se doren. Cuando hayan cogido color, incorporamos los restos de cocido y las dos cucharaditas aromáticas. Recomienda mezclar, pero sin marearlo mucho para que no se desmenucen los garbanzos. Cuando está todo integrado, incorporamos el vasito de vino y dejamos cocinar unos segundos para que se evapore parte del alcohol. ¡Buen provecho!

