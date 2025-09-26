Ropa vieja de puchero

La receta de HOYRopa vieja de puchero
Una receta de aprovechamiento de Beatriz Cocina
Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:52
Por fin comienza el tiempo de puchero y nuestra colaboradora Beatriz Cocina nos ha preparado esta semana una receta de aprovechamiento.
Tiempo de preparación
5 minutos
Tiempo de cocción
5 minutos
Comensales
2
Calorías
400
Categorías
Aprovechamiento
Ingredientes
Restos de cocido: garbanzos, muslo de pollo, carne de cerdo, patata, zanahoria, morcilla y chorizo
Dos dientes de ajo
Una cebolla
Una cucharadita de pimentón dulce de La Vera
Una cucharadita de comino molido
20 mililitros de vino blanco
Aceite de oliva
Sal
Preparación
La cocinera de YouTube pica bien pequeñitos todos los trozos que han sobrado del cocido, menos los garbanzos, obviamente. Para subirle la potencia, le añadirá una cucharadita de pimentón dulce de La Vera y otra de comino.
Comenzamos poniendo en una sartén con aceite un ajo y una cebolla pequeña picados y una pizca de sal para que se doren. Cuando hayan cogido color, incorporamos los restos de cocido y las dos cucharaditas aromáticas. Recomienda mezclar, pero sin marearlo mucho para que no se desmenucen los garbanzos. Cuando está todo integrado, incorporamos el vasito de vino y dejamos cocinar unos segundos para que se evapore parte del alcohol. ¡Buen provecho!
