Puré rápido de coliflor

Una receta saludable, fácil y deliciosa

María Díaz

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:04

Comenta

El puré de coliflor es un plato ligero, nutritivo y reconfortante, perfecto para cualquier comida. Combinando coliflor, puerro, zanahoria, apio y patata, esta receta resulta cremosa y sabrosa, con un toque extra si añades tacos de jamón.

Ideal para familias, cenas rápidas o como acompañamiento saludable, este puré se cocina fácilmente con caldo e ingredientes que puedes encontrar en tu despensa, logrando una textura suave y un sabor delicioso que conquista a todos. Además, es una excelente manera de incluir más verduras en tu dieta de forma apetitosa.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Purés

Verduras

Ingredientes

  • Un puerro

  • Una zanahoria

  • Un apio

  • Una patata

  • Media coliflor

  • 200 ml caldo pollo

  • Agua

  • Aceite de oliva

  • Tacos de jamón (opcional)

  • Pimienta negra

  • Sal

  • Ajo en polvo

Preparación

  • Lavamos, pelamos y troceamos todos los vegetales.

  • Metemos en una olla junto con el caldo de pollo y ponemos a hervir. Añadir algo de agua, lo suficiente para que más o menos cubra las verduras y dejamos cocer durante 15 minutos.

  • Cuando estén blanditas batimos bien y especiamos al gusto.

  • A la hora de servir, echamos un chorrito de aceite de oliva y colocamos los tacos de jamón.

