Puré rápido de coliflor

La receta de HOYPuré rápido de coliflor
Una receta saludable, fácil y deliciosa
María Díaz
Martes, 25 de noviembre 2025, 16:04
El puré de coliflor es un plato ligero, nutritivo y reconfortante, perfecto para cualquier comida. Combinando coliflor, puerro, zanahoria, apio y patata, esta receta resulta cremosa y sabrosa, con un toque extra si añades tacos de jamón.
Ideal para familias, cenas rápidas o como acompañamiento saludable, este puré se cocina fácilmente con caldo e ingredientes que puedes encontrar en tu despensa, logrando una textura suave y un sabor delicioso que conquista a todos. Además, es una excelente manera de incluir más verduras en tu dieta de forma apetitosa.
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
15 minutos
-
Tiempo total
20 minutos
-
Comensales
2
Categorías
Purés
Verduras
Ingredientes
-
Un puerro
-
Una zanahoria
-
Un apio
-
Una patata
-
Media coliflor
-
200 ml caldo pollo
-
Agua
-
Aceite de oliva
-
Tacos de jamón (opcional)
-
Pimienta negra
-
Sal
-
Ajo en polvo
Preparación
-
Lavamos, pelamos y troceamos todos los vegetales.
-
Metemos en una olla junto con el caldo de pollo y ponemos a hervir. Añadir algo de agua, lo suficiente para que más o menos cubra las verduras y dejamos cocer durante 15 minutos.
-
Cuando estén blanditas batimos bien y especiamos al gusto.
-
A la hora de servir, echamos un chorrito de aceite de oliva y colocamos los tacos de jamón.