Prepara las famosas 'loaded fries', el aperitivo más famoso de Estados Unidos

Pela las patatas y corta en bastones del mismo grosor. Si vas a freír, te recomiendo lavarlas bajo el grifo hasta que el agua salga clara, escúrrelas y sécalas muy bien con paño o papel. Este detalle marca la diferencia en el crujiente.

Calienta aceite a 170–175 °C. Echa las patatas en tandas sin apelotonar, 6–8 minutos, hasta que estén doradas. Saca a una bandeja con papel y sala al momento.

Si prefieres en horno o airfryer mezcla las patatas con 2–3 cucharadas de aceite y sal. Horno a 220 °C, 30–35 minutos, volteando a mitad. Airfryer a 190 °C, 18–22 minutos, moviendo el cesto alguna vez.

Mientras las patatas van haciendo, pon una sartén grande a fuego medio-alto con un chorrito de aceite. Añade la carne, desmenuza con espátula y dóralo bien. Queremos bordes tostados, no hervir. Salpimenta al gusto.

Con la carne hecha y aún caliente en la sartén, reparte el cheddar por encima. Baja el fuego, tapa 1–2 minutos para que se derrita y se «pegue» un poco a la carne. Queda de lujo.

Mientras vas haciendo la carne puedes ir también picando la cebolla, tomate, pepinillo y jalapeños para tenerlos ya preparados.

En una fuente amplia, haz una cama con las patatas. Salsea ligeramente con un hilito de kétchup, mostaza y mayonesa. Encima, reparte la carne con el queso fundido, luego el tomate, la cebolla, el pepinillo y el jalapeño. Termina con más salsas al gusto y un puñado de cebolleta o cebollino.