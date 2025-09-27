Prepara las famosas 'loaded fries', el aperitivo más famoso de Estados Unidos
Una receta fácil con carne picada y queso
Estoy hecho un cocinillas
Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:11
Si tienes afición por la comida callejera allá al otro lado del charco quizá sepas qué son las «loaded fries» ¿Te suena? Son patatas «cargadas» con cositas por encima. Piensa en las famosas patatas con bacon y queso de la cadena de restaurantes, pero con algo más de potencia: carne, quesos que fundan, encurtidos, cebolleta, salsas… Mi versión sabe a cheeseburger y por eso la llamo de broma «deconstrucción de la hamburguesa con queso». A ver, que esto no tiene ciencia, pero engancha.
Tiempo de preparación
30 minutos
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo total
45 minutos
Comensales
4
Categorías
Comida callejera
Americana
Ingredientes
500 g de patatas para freír, en bastones
250 g de carne picada
75 g de queso cheddar rallado
¼ de cebolla, picada fina
1 tomate, picado en daditos y bien escurrido
4–5 pepinillos en vinagre, picados
6–8 rodajas de jalapeño encurtido, picadas (opcional)
Verde de cebolleta o cebollino, picado
Mayonesa, kétchup y mostaza
Aceite para freír u hornear
Sal y pimienta
Preparación
Pela las patatas y corta en bastones del mismo grosor. Si vas a freír, te recomiendo lavarlas bajo el grifo hasta que el agua salga clara, escúrrelas y sécalas muy bien con paño o papel. Este detalle marca la diferencia en el crujiente.
Calienta aceite a 170–175 °C. Echa las patatas en tandas sin apelotonar, 6–8 minutos, hasta que estén doradas. Saca a una bandeja con papel y sala al momento.
Si prefieres en horno o airfryer mezcla las patatas con 2–3 cucharadas de aceite y sal. Horno a 220 °C, 30–35 minutos, volteando a mitad. Airfryer a 190 °C, 18–22 minutos, moviendo el cesto alguna vez.
Mientras las patatas van haciendo, pon una sartén grande a fuego medio-alto con un chorrito de aceite. Añade la carne, desmenuza con espátula y dóralo bien. Queremos bordes tostados, no hervir. Salpimenta al gusto.
Con la carne hecha y aún caliente en la sartén, reparte el cheddar por encima. Baja el fuego, tapa 1–2 minutos para que se derrita y se «pegue» un poco a la carne. Queda de lujo.
Mientras vas haciendo la carne puedes ir también picando la cebolla, tomate, pepinillo y jalapeños para tenerlos ya preparados.
En una fuente amplia, haz una cama con las patatas. Salsea ligeramente con un hilito de kétchup, mostaza y mayonesa. Encima, reparte la carne con el queso fundido, luego el tomate, la cebolla, el pepinillo y el jalapeño. Termina con más salsas al gusto y un puñado de cebolleta o cebollino.
Este plato es inmediato. Cuanto antes lo sirvas, más crujiente estará la base. Siéntate y disfruta, que vuela.
