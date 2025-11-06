HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Polvorones de chocolate sin gluten Maizena
La receta de HOY

Polvorones de chocolate sin gluten

Prepara polvorones caseros, fáciles y deliciosos

Maizena

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:55

Comenta

Si te encantan los dulces tradicionales pero no puedes consumir gluten, estos polvorones de chocolate sin gluten te van a enamorar. Tienen todo el sabor del clásico polvorón, con ese toque de cacao intenso que los hace irresistibles, y además son fáciles de preparar en casa con solo unos pocos ingredientes.

Esta receta sin gluten es perfecta para Navidad, para acompañar el café o para regalar, y nadie notará la diferencia. Crujientes por fuera, suaves por dentro y con un aroma delicioso, son la prueba de que disfrutar de un dulce sin gluten puede ser igual de rico y casero.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    20 minutos

  • Tiempo total

    30 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Postres

Sin gluten

Ingredientes

  • 100 gramos de harina de almendras

  • 145 gramos de Maizena

  • 75 gramos de azúcar glass

  • 25 gramos de cacao en polvo

  • 120 gramos de mantequilla

  • 1 huevo

  • 1 cucharadita de canela molida

Preparación

  • Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar la harina de almendras con Maizena® y tostar en una sartén a fuego medio alto hasta que dore ligeramente. Tamizar y dejar enfriar.

  • Añadir el azúcar glas, el cacao en polvo y la canela. Mezclar todos los ingredientes secos y reservar.

  • Batir la mantequilla hasta obtener una crema. Añadir el huevo e incorporar.

  • Agregar la mezcla de ingredientes secos y mezclar hasta incorporar (sin amasar demasiado).

  • Dividir la masa en 10 bolitas y colocarlas en una bandeja engrasada. Hornear entre 15 a 20 minutos o hasta que estén dorados por la parte de abajo.

  • Dejar enfriar y servir.

