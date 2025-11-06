Polvorones de chocolate sin gluten
Prepara polvorones caseros, fáciles y deliciosos
Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:55
Si te encantan los dulces tradicionales pero no puedes consumir gluten, estos polvorones de chocolate sin gluten te van a enamorar. Tienen todo el sabor del clásico polvorón, con ese toque de cacao intenso que los hace irresistibles, y además son fáciles de preparar en casa con solo unos pocos ingredientes.
Esta receta sin gluten es perfecta para Navidad, para acompañar el café o para regalar, y nadie notará la diferencia. Crujientes por fuera, suaves por dentro y con un aroma delicioso, son la prueba de que disfrutar de un dulce sin gluten puede ser igual de rico y casero.
Tiempo de preparación
10 minutos
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo total
30 minutos
Comensales
4
Categorías
Postres
Sin gluten
Ingredientes
100 gramos de harina de almendras
145 gramos de Maizena
75 gramos de azúcar glass
25 gramos de cacao en polvo
120 gramos de mantequilla
1 huevo
1 cucharadita de canela molida
Preparación
Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar la harina de almendras con Maizena® y tostar en una sartén a fuego medio alto hasta que dore ligeramente. Tamizar y dejar enfriar.
Añadir el azúcar glas, el cacao en polvo y la canela. Mezclar todos los ingredientes secos y reservar.
Batir la mantequilla hasta obtener una crema. Añadir el huevo e incorporar.
Agregar la mezcla de ingredientes secos y mezclar hasta incorporar (sin amasar demasiado).
Dividir la masa en 10 bolitas y colocarlas en una bandeja engrasada. Hornear entre 15 a 20 minutos o hasta que estén dorados por la parte de abajo.
Dejar enfriar y servir.