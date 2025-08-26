Pan de plátano saludable: receta fácil, esponjosa y deliciosa

Plátano de Canarias Martes, 26 de agosto 2025, 17:24 Comenta Compartir

¿Tienes plátanos maduros en casa? Este pan de plátano saludable es la receta perfecta: fácil, nutritiva y deliciosa. Preparado con harina integral y con un toque de especias, es ideal para un desayuno energético o una merienda ligera. Además, esponjoso y lleno de sabor, se convertirá en tu receta favorita para aprovechar al máximo los plátanos maduros.

En caso de no tomar azúcar puedes cambiarla por dátiles triturados o miel. También puedes eliminarla, pues el plátano es una fruta dulce, y disfrutar del sabor natural de los alimentos.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 2 Categorías Saludable Pan y bizcochos Ingredientes 185 g de harina integral

Tres plátanos muy maduros

75 g de mantequilla pomada

150 g de azúcar moreno

Cinco huevos medianos

5g de vainilla en jarabe

5g de impulsor

Un pellizco de sal

Un poco de canela

Un poco de nuez moscada

90 g de nueces

Un plátano marinado con azúcar, sal y ralladura de limón Preparación Mezcla en un bol los plátanos ya chafados con el azúcar moreno, los huevos enteros y la sal.

Añade también la mantequilla pomada y mezcla bien hasta conseguir una crema homogénea y bien integrada. A continuación añade los ingredientes secos, la harina tamizada, la vainilla, la nuez moscada, la canela y el impulsor. Sigue mezclando y agrega por último las nueces troceadas y unos daditos del plátano marinado.

Pasa esta mezcla a un molde metálico y alargado, previamente encamisado o cubriéndolo con papel de horno, sin llegar a llenarlo del todo para que cuando suba no se salga la masa.

Introdúcelo en el horno a 180ºC durante 20-25 minutos, o hasta que esté bien cocinado. Para saberlo pincha con una puntilla limpia el centro del pan: si el cuchillo sale limpio sabrás que está listo y podrás retirarlo del horno para dejarlo enfriar.

