Galletitas con nueces BLW

Si todavía no estás seguro sobre el método BLW, ¡no te preocupes! Opta por un día tranquilo y apacible, viéndolo como una simple actividad familiar. Asegúrate de tener un espacio seguro para hacer los experimentos y permitir que tu bebé tome el control durante la comida. Pon varios alimentos a su disposición para que pueda elegir, y no te preocupes si hay más comida en el suelo y en la ropa que en la boca. Para el niño, esto no es solo una comida, sino también una oportunidad única para aprender sobre la independencia. Disfruta de estos hermosos momentos juntos mientras observas el desarrollo de tu bebé.

Esta receta, recomendada para bebés a partir de 6 meses lleva cereales y nueces molidas. ¡Seguro qué le encanta! Y son súper fáciles de preparar.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 20 minutos

Comensales 1

Calorías 82 Categorías Infantil Postres Ingredientes 17 g de NESTLÉ multicereales​

1 huevo S​

5 ml de aceite de oliva virgen extra y un poquito más para engrasar el molde

10 g de nueces molidas Preparación En un recipiente, mezcla el huevo con los cereales para bebés y el aceite de oliva.

Incorpora las nueces molidas y mezcla hasta obtener una masa homogénea.

on la masa entre dos hojas de papel de horno. Estira con un rodillo hasta conseguir un grosor aproximado de unos 0,5 cm y refrigéralas unos 10-15 minutos. ​​

Precalienta el horno a 180° C y utiliza un molde engrasado para dar forma a las galletas. ​

Coloca sobre una bandeja de horno y repite el proceso hasta acabar con la masa de galletas. ​

Hornéalas unos 10 – 12 minutos. ​

Déjalas enfriar por completo sobre una rejilla.

¡Ñam Ñam! una deliciosa receta para las primeras galletas de tu bebé.