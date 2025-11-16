HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Galletas tradcionales caseras con mermelada Bea
La receta de HOY

Galletas con mermelada caseras

Receta de postre fácil y deliciosa paso a paso

Corazón de caramelo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:02

Comenta

Si te gustan las galletas crujientes por fuera y suaves por dentro con un toque dulce en el corazón, esta receta de galletas con mermelada caseras es para ti. Son perfectas para acompañar un café o un te, preparar una merienda bonita o sorprender con un detalle hecho a mano.

Estas galletas de mantequilla con mermelada son un clásico que nunca falla. Llevan ese toque de mimo que transforma lo sencillo en especial, y el aroma que llena la cocina cuando salen del horno os aseguro que es pura felicidad. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero bajo mi punto de vista el olor a galletas recién horneadas, es de los olores más maravillosos que pueden existir en el mundo.

  • Tiempo de preparación

    20 minutos + 60 de reposo

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    95 minutos

  • Comensales

    10

Categorías

Postres

Ingredientes

  • 150 g de mantequilla a temperatura ambiente

  • 70 g de azúcar glas

  • 2 yemas de huevo (unos 40 g en total)

  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

  • 230 g de harina de trigo de uso común

  • 10 g de maicena

  • ¼ cucharadita de sal

  • 220 g de confitura de fresa

Preparación

  • Bate la mantequilla con el azúcar glas hasta que la mezcla quede suave, cremosa y más clara. Este paso es clave para obtener una textura ligera.

  • Incorpora las yemas y el extracto de vainilla y mezcla hasta que todo esté bien integrado.

  • Tamiza la harina junto con la maicena y la sal, e intégralas poco a poco a la mezcla anterior. Mezcla suavemente hasta que la masa se forme, pero sin sobretrabajarla.

  • Envuelve la masa en film transparente y deja que repose en el frigorífico unos 60 minutos. Esto ayuda a que la mantequilla se asiente, el gluten se relaje y las galletas mantengan su forma al hornear.

  • Divide la masa en porciones del tamaño de una nuez, colócalas en la bandeja con papel de hornear y haz una hendidura en el centro de cada porción con el dedo o un utensilio. Yo he pesado cada bolita de masa y en mi caso las he hecho de 25 g. cada una.

  • Rellena cada hueco que has hecho en las galletas con mermelada, sin excederte para que no se derrame durante el horneado.

  • Precalienta el horno a 170 °C con calor arriba y abajo. Hornea durante 12-15 minutos o hasta que los bordes se doren ligeramente.

  • Deja que las galletas se enfríen sobre una rejilla. La mermelada se asentará y la textura quedará perfecta.

