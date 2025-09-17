Ensalada campera: la receta de mi madre

Lasrecetasdemj Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:48 Comenta Compartir

La ensalada campera es un clásico de la cocina española, con un sinfín de variantes. Mi madre, como buena andaluza, la ha preparado siempre en casa, por ello podría decirse que esta receta lleva toda la vida conmigo. Una ensalada llena de color, donde la yema de huevo, el aceite y el atún envuelven todos los ingredientes. Os aseguro que está espectacular, sencilla, fresca y riquísima, ¿qué más se puede pedir?

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos

Tiempo total 50 minutos

Comensales 2 Categorías Tradicional Ensaladas Ingredientes 3 patatas medianas variedad Monalisa

2 huevos tamaño M

1/2 pepino

1/2 pimiento verde

1/2 cebolla morada (o cebolleta)

2 tomates maduros

1/4 de pimiento rojo

2 latas de atún escurridas

Aceite de oliva virgen extra

Sal Preparación Cocemos 3 patatas medianas y 2 huevos tamaño M: 13 minutos los huevos y 40 minutos las patatas. Pasamos a un bol de agua con hielo.

Una vez frías las patatas las pelamos y cortamos en trozos regulares. Las echamos en un bol grande. Cascamos y pelamos los huevos cocidos.

Los cortamos también en trozos pequeños y los echamos al bol. Echamos también medio pepino pelados, despepitamos y picados; medio pimiento verde previamente lavado y troceado; media cebolla morada cortada en juliana; 2 tomates maduros peldos y cortados: un trozo de pimiento rojo lavado y picado; y dos latas de atún escurridas.

Echamos sal al gusto y aceite de oliva virgen extra también al gusto, a mí me gusta echarle de forma generosa.

Mezclamos bien y reservamos en la nevera hasta el momento de servir.