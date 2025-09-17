HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ensalada campera casera María José
La receta de HOY

Ensalada campera: la receta de mi madre

Un clásico que nunca falla perfecto para dejar listo en la nevera

Lasrecetasdemj

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:48

La ensalada campera es un clásico de la cocina española, con un sinfín de variantes. Mi madre, como buena andaluza, la ha preparado siempre en casa, por ello podría decirse que esta receta lleva toda la vida conmigo. Una ensalada llena de color, donde la yema de huevo, el aceite y el atún envuelven todos los ingredientes. Os aseguro que está espectacular, sencilla, fresca y riquísima, ¿qué más se puede pedir?

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    40 minutos

  • Tiempo total

    50 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Tradicional

Ensaladas

Ingredientes

  • 3 patatas medianas variedad Monalisa

  • 2 huevos tamaño M

  • 1/2 pepino

  • 1/2 pimiento verde

  • 1/2 cebolla morada (o cebolleta)

  • 2 tomates maduros

  • 1/4 de pimiento rojo

  • 2 latas de atún escurridas

  • Aceite de oliva virgen extra

  • Sal

Preparación

  • Cocemos 3 patatas medianas y 2 huevos tamaño M: 13 minutos los huevos y 40 minutos las patatas. Pasamos a un bol de agua con hielo.

  • Una vez frías las patatas las pelamos y cortamos en trozos regulares. Las echamos en un bol grande. Cascamos y pelamos los huevos cocidos.

  • Los cortamos también en trozos pequeños y los echamos al bol. Echamos también medio pepino pelados, despepitamos y picados; medio pimiento verde previamente lavado y troceado; media cebolla morada cortada en juliana; 2 tomates maduros peldos y cortados: un trozo de pimiento rojo lavado y picado; y dos latas de atún escurridas.

  • Echamos sal al gusto y aceite de oliva virgen extra también al gusto, a mí me gusta echarle de forma generosa.

  • Mezclamos bien y reservamos en la nevera hasta el momento de servir.

