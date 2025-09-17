Ensalada campera: la receta de mi madre
Un clásico que nunca falla perfecto para dejar listo en la nevera
Lasrecetasdemj
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:48
La ensalada campera es un clásico de la cocina española, con un sinfín de variantes. Mi madre, como buena andaluza, la ha preparado siempre en casa, por ello podría decirse que esta receta lleva toda la vida conmigo. Una ensalada llena de color, donde la yema de huevo, el aceite y el atún envuelven todos los ingredientes. Os aseguro que está espectacular, sencilla, fresca y riquísima, ¿qué más se puede pedir?
Tiempo de preparación
10 minutos
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo total
50 minutos
Comensales
2
Categorías
Tradicional
Ensaladas
Ingredientes
3 patatas medianas variedad Monalisa
2 huevos tamaño M
1/2 pepino
1/2 pimiento verde
1/2 cebolla morada (o cebolleta)
2 tomates maduros
1/4 de pimiento rojo
2 latas de atún escurridas
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Preparación
Cocemos 3 patatas medianas y 2 huevos tamaño M: 13 minutos los huevos y 40 minutos las patatas. Pasamos a un bol de agua con hielo.
Una vez frías las patatas las pelamos y cortamos en trozos regulares. Las echamos en un bol grande. Cascamos y pelamos los huevos cocidos.
-
Los cortamos también en trozos pequeños y los echamos al bol. Echamos también medio pepino pelados, despepitamos y picados; medio pimiento verde previamente lavado y troceado; media cebolla morada cortada en juliana; 2 tomates maduros peldos y cortados: un trozo de pimiento rojo lavado y picado; y dos latas de atún escurridas.
Echamos sal al gusto y aceite de oliva virgen extra también al gusto, a mí me gusta echarle de forma generosa.
Mezclamos bien y reservamos en la nevera hasta el momento de servir.
