Ensalada de bacalao noruego con vegetales
Ensalada de bacalao con verduras asadas

Una receta fresca, saludable y deliciosa

Productos del Mar de Noruega

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:54

Con la llegada de septiembre comienza una nueva etapa y nada mejor que hacerlo cuidando nuestra alimentación. Esta ensalada de bacalao noruego con verduras asadas es la receta perfecta para retomar hábitos saludables tras el verano: ligera, nutritiva y muy fácil de preparar. El bacalao aporta proteína de calidad, las verduras de temporada suman sabor y color, y la vinagreta casera redondea un plato equilibrado que puedes disfrutar como comida principal o cena ligera.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    30 minutos

  • Tiempo total

    40 minutos

  • Comensales

    4

  • Calorías

    540

Categorías

Ensaladas

Pescados

Ingredientes

  • 1 lb.bacalao noruego

  • 1cebolla roja

  • 1pimiento verde

  • 1pimiento rojo

  • 2 tomates

  • 1calabacín

  • 1 lata de garbanzos

  • 10aceitunas negras

  • 0.5 taza de aceite de oliva

  • 2 cda zumo de limón

  • 3 cda perejil fresco

  • 2 huevos

  • Sal y pimienta

Preparación

  • Desalar el Bacalao Noruego, luego pasar por agua caliente, escurrir y reservar.

  • Mezclamos el aceite, el zumo de limón, el perejil, los huevos y echamos sal y pimienta al gusto para crear una vinagreta.

  • Aparte, coloca los vegetales picados en una bandeja para horno, sazonar con sal pimienta y aceite de oliva, llevar al horno a 350 grados f. por 25 minutos. Retira y reserva.

  • Coloca los vegetales ya fríos en una tazón, vierte el bacalao noruego, las aceitunas y mezcla con la vinagreta, rectifica la sal y deja reposar por minutos antes de servir.

  • Servir con los huevos hervidos.

