Ensalada de bacalao con verduras asadas
Una receta fresca, saludable y deliciosa
Productos del Mar de Noruega
Martes, 2 de septiembre 2025, 17:54
Con la llegada de septiembre comienza una nueva etapa y nada mejor que hacerlo cuidando nuestra alimentación. Esta ensalada de bacalao noruego con verduras asadas es la receta perfecta para retomar hábitos saludables tras el verano: ligera, nutritiva y muy fácil de preparar. El bacalao aporta proteína de calidad, las verduras de temporada suman sabor y color, y la vinagreta casera redondea un plato equilibrado que puedes disfrutar como comida principal o cena ligera.
Tiempo de preparación
10 minutos
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo total
40 minutos
Comensales
4
Calorías
540
Categorías
Ensaladas
Pescados
Ingredientes
1 lb.bacalao noruego
1cebolla roja
1pimiento verde
1pimiento rojo
2 tomates
1calabacín
1 lata de garbanzos
10aceitunas negras
0.5 taza de aceite de oliva
2 cda zumo de limón
3 cda perejil fresco
2 huevos
Sal y pimienta
Preparación
Desalar el Bacalao Noruego, luego pasar por agua caliente, escurrir y reservar.
Mezclamos el aceite, el zumo de limón, el perejil, los huevos y echamos sal y pimienta al gusto para crear una vinagreta.
-
Aparte, coloca los vegetales picados en una bandeja para horno, sazonar con sal pimienta y aceite de oliva, llevar al horno a 350 grados f. por 25 minutos. Retira y reserva.
Coloca los vegetales ya fríos en una tazón, vierte el bacalao noruego, las aceitunas y mezcla con la vinagreta, rectifica la sal y deja reposar por minutos antes de servir.
Servir con los huevos hervidos.
