Ensalada de bacalao con verduras asadas

Productos del Mar de Noruega Martes, 2 de septiembre 2025, 17:54 Comenta Compartir

Con la llegada de septiembre comienza una nueva etapa y nada mejor que hacerlo cuidando nuestra alimentación. Esta ensalada de bacalao noruego con verduras asadas es la receta perfecta para retomar hábitos saludables tras el verano: ligera, nutritiva y muy fácil de preparar. El bacalao aporta proteína de calidad, las verduras de temporada suman sabor y color, y la vinagreta casera redondea un plato equilibrado que puedes disfrutar como comida principal o cena ligera.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos

Tiempo total 40 minutos

Comensales 4

Calorías 540 Categorías Ensaladas Pescados Ingredientes 1 lb.bacalao noruego

1cebolla roja

1pimiento verde

1pimiento rojo

2 tomates

1calabacín

1 lata de garbanzos

10aceitunas negras

0.5 taza de aceite de oliva

2 cda zumo de limón

3 cda perejil fresco

2 huevos

Sal y pimienta Preparación Desalar el Bacalao Noruego, luego pasar por agua caliente, escurrir y reservar.

Mezclamos el aceite, el zumo de limón, el perejil, los huevos y echamos sal y pimienta al gusto para crear una vinagreta.

Aparte, coloca los vegetales picados en una bandeja para horno, sazonar con sal pimienta y aceite de oliva, llevar al horno a 350 grados f. por 25 minutos. Retira y reserva.

Coloca los vegetales ya fríos en una tazón, vierte el bacalao noruego, las aceitunas y mezcla con la vinagreta, rectifica la sal y deja reposar por minutos antes de servir.

Servir con los huevos hervidos.