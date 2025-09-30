Crema de puerros saludable

Aceites de Oliva de España Martes, 30 de septiembre 2025, 16:05 Comenta Compartir

La crema de puerros es una receta que destaca por su delicado sabor y textura aterciopelada. Al prepararla con aceite de oliva virgen extra español conseguimos una opción más saludable, logrando un plato que representa lo mejor de nuestra cocina. El puerro ofrece beneficios como el aporte de vitaminas C, B6 y folatos, fortaleciendo el sistema inmunitario. Algo muy necesario con la entrada del otoño.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 4

Calorías 142 Categorías Purés Verduras Ingredientes 4 puerros grandes (solo la parte blanca, lavados y cortados en rodajas)

2 patatas medianas (peladas y troceadas)

1 cebolla mediana (picada)

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 litro de caldo de verduras o agua

Sal y pimienta Preparación Calienta las 3 cucharadas de aceite en una cazuela grande a fuego medio.

Sofríe la cebolla picada hasta que esté transparente.

Añade los puerros en rodajas y cocina durante 5 minutos, removiendo ocasionalmente para que no se doren.

Incorpora las patatas troceadas y mezcla bien.

Vierte el caldo de verduras o agua hasta cubrir los ingredientes. Lleva a ebullición y luego reduce el fuego, dejando que cueza a fuego lento durante 20 minutos, hasta que las patatas estén tiernas.

Retira del fuego y deja enfriar ligeramente antes de triturar todo con una batidora de mano o un robot de cocina para obtener una textura cremosa.

Para darle más sabor puedes añadir sal y pimienta al gusto.

Sirve caliente y si lo deseas incorpora una cucharada adicional de aceite de oliva para redondear este magnífico plato.