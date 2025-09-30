HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Puré de puerros Aceites de Oliva de España
Crema de puerros saludable

Cocina sano con esta receta saciante y deliciosa

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:05

La crema de puerros es una receta que destaca por su delicado sabor y textura aterciopelada. Al prepararla con aceite de oliva virgen extra español conseguimos una opción más saludable, logrando un plato que representa lo mejor de nuestra cocina. El puerro ofrece beneficios como el aporte de vitaminas C, B6 y folatos, fortaleciendo el sistema inmunitario. Algo muy necesario con la entrada del otoño.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    20 minutos

  • Tiempo total

    30 minutos

  • Comensales

    4

  • Calorías

    142

Ingredientes

  • 4 puerros grandes (solo la parte blanca, lavados y cortados en rodajas)

  • 2 patatas medianas (peladas y troceadas)

  • 1 cebolla mediana (picada)

  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

  • 1 litro de caldo de verduras o agua

  • Sal y pimienta

Preparación

  • Calienta las 3 cucharadas de aceite en una cazuela grande a fuego medio.

  • Sofríe la cebolla picada hasta que esté transparente.

  • Añade los puerros en rodajas y cocina durante 5 minutos, removiendo ocasionalmente para que no se doren.

  • Incorpora las patatas troceadas y mezcla bien.

  • Vierte el caldo de verduras o agua hasta cubrir los ingredientes. Lleva a ebullición y luego reduce el fuego, dejando que cueza a fuego lento durante 20 minutos, hasta que las patatas estén tiernas.

  • Retira del fuego y deja enfriar ligeramente antes de triturar todo con una batidora de mano o un robot de cocina para obtener una textura cremosa.

  • Para darle más sabor puedes añadir sal y pimienta al gusto.

  • Sirve caliente y si lo deseas incorpora una cucharada adicional de aceite de oliva para redondear este magnífico plato.

