Champiñones a la parmesana
Prueba esta receta sin gluten que está para chuparse los dedos
Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:39
Estos champiñones a la parmesana sin gluten son pura cremosidad con un toque de carácter. Preparados con leche evaporada para aligerar sin perder sabor, queso gouda y parmesano, ajo, tomillo y un toque de pimentón picante, son ideales como entrante o acompañamiento. Una receta fácil, sin harinas ni complicaciones, perfecta para cuando quieres comer rico sin pasarte horas en la cocina.
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
15 minutos
-
Tiempo total
20 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Setas
Ingredientes
-
196 ml (1 brik peq.) de Leche evaporada para cocinar
-
2 dientes de ajo
-
400 g de champiñones botón limpios
-
50 g de queso gouda rallado
-
15 g de queso parmesano rallado
-
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
-
Sal y pimienta
-
Pimentón de la vera picante
-
Tomillo fresco
Preparación
-
Picar el ajo y dorarlo en una sartén con el aceite caliente durante 1-2 min. Añadir los champiñones y una pizca de sal. Rehogar 5 min.
-
Incorporar el tomillo fresco, pimienta negra y pimentón picante al gusto. Mezclar.
-
Añadir la leche evaporada, remover y dejar cocer 5 minutos.
-
Incorporar los quesos rallados, mezclar y dejar fundir 3 minutos más.
-
Servir inmediatamente.
