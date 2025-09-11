HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Champiñones con nata y queso Nestlé
La receta de HOY

Champiñones a la parmesana

Prueba esta receta sin gluten que está para chuparse los dedos

Nestlé

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:39

Estos champiñones a la parmesana sin gluten son pura cremosidad con un toque de carácter. Preparados con leche evaporada para aligerar sin perder sabor, queso gouda y parmesano, ajo, tomillo y un toque de pimentón picante, son ideales como entrante o acompañamiento. Una receta fácil, sin harinas ni complicaciones, perfecta para cuando quieres comer rico sin pasarte horas en la cocina.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Setas

Ingredientes

  • 196 ml (1 brik peq.) de Leche evaporada para cocinar

  • 2 dientes de ajo

  • 400 g de champiñones botón limpios

  • 50 g de queso gouda rallado

  • 15 g de queso parmesano rallado

  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

  • Sal y pimienta

  • Pimentón de la vera picante

  • Tomillo fresco

Preparación

  • Picar el ajo y dorarlo en una sartén con el aceite caliente durante 1-2 min. Añadir los champiñones y una pizca de sal. Rehogar 5 min.

  • Incorporar el tomillo fresco, pimienta negra y pimentón picante al gusto. Mezclar.

  • Añadir la leche evaporada, remover y dejar cocer 5 minutos.

  • Incorporar los quesos rallados, mezclar y dejar fundir 3 minutos más.

  • Servir inmediatamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  2. 2 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  3. 3 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  4. 4

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  5. 5 Una niña resulta herida grave en la A-5, a la altura de Almaraz
  6. 6 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  7. 7 La FIFA envió al Badajoz el primer requerimiento de pago en abril de 2024
  8. 8

    «¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»
  9. 9 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  10. 10

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Champiñones a la parmesana

Champiñones a la parmesana