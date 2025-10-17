HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los dueños de La Pradera al conocer su triunfo. EFE
En Salsa | Opinión

Una original sopa de pescado

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:45

Comenta

Una sopa es una elaboración culinaria líquida que puede contener ingredientes sólidos». Esta es la definición que da la Fundación Alicia, un referente en el ... ámbito gastronómico y nutricional, en su estupendo libro 'Sopas', editado por Planeta Gastro en 2020. Un plato universal que tiene mil caras, dependiendo del país en que se elabore. E incluso dependiendo de las distintas regiones, como ocurre en España, donde en cada comunidad encontramos sopas muy diferentes entre sí, siempre ceñidas a las tradiciones y a los productos locales. Una de las sopas más populares en todas las regiones costeras de nuestro país es la de pescado, con distintas variantes en cada zona, e incluso en cada localidad, siempre en función de la tradición culinaria local y de los pescados y mariscos que se capturen en sus aguas. Lo habitual es utilizar pescados de roca y de descarte, que tienen menos valor en el mercado y sin embargo presentan una carne más dura y sabrosa, aunque en ocasiones se recurre a peces más valiosos como el rape. También pueden añadirse crustáceos o moluscos, pero siempre en pequeña cantidad porque de lo contrario estaríamos hablando de una sopa de marisco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  2. 2 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  3. 3

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo
  6. 6

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  7. 7

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  8. 8 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz
  9. 9 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  10. 10 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una original sopa de pescado

Una original sopa de pescado