HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
Pappardelle con trufa blanca. Saddle
Salsa de chiles

El hongo blanco

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

Israel, el maitre, la muestra con orgullo. Una gran caja de madera abierta que contiene una docena de piezas terrosas y blancas que exhalan aromas ... embriagadores e hipnotizantes. Las han recibido esa misma mañana y son de la máxima calidad, en esta casa sólo compran las mejores. Prefieren quedarse sin ellas antes que utilizar unas que no den la talla. Esas piezas que tengo delante son un verdadero tesoro. Por esos aromas y, sobre todo, por su precio. No me extraña que la caja tenga llave. Se trata de trufas blancas, el oro blanco del Piamonte italiano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  2. 2

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  3. 3

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  4. 4

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  5. 5 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 Los cuerpos de seguridad de Plasencia denuncian agresiones a sus agentes
  8. 8 El sorteo de La Primitiva deja 53.443,20 euros en Extremadura este jueves
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10

    Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El hongo blanco

El hongo blanco