Hermanos Roca, suma y sigue

Este jueves abrió sus puertas Esperit Roca, el nuevo proyecto de los hermanos Roca en Gerona. Tuve ocasión de conocerlo hace unas semanas, cuando aún ... remataban los últimos detalles, con Joan Roca como guía de excepción, y solamente puedo decirles que hay muy pocos lugares así en España. Una enorme fortaleza del siglo XIX convertida en espacio gastronómico, algo que va más allá del mero negocio y entra en el terreno del romanticismo que mueve tantas acciones de los Roca. Siempre con la ciudad de Gerona y sus alrededores como único escenario. Los hermanos no han cedido nunca a las tentaciones millonarias que les llegan de todo el mundo para abrir lujosos restaurantes. Gerona es su ciudad, allí están muy a gusto y no necesitan asumir los riesgos que toda expansión conlleva. En Esperit Roca todos los espacios han sido aprovechados. Una exposición de los 38 años de historia de El Celler, la destilería donde se elaboran los licores que forman parte de su cocina líquida; una tienda; un hotel que abrirá el próximo mes… Y por supuesto el restaurante. De camino a él, la espectacular bodega, situada bajo la cúpula del castillo, gigantesca sala circular ocupada por más de 80.000 botellas de vino. Ojo, Esperit Roca no es El Celler, aunque sí tiene una carta con los platos icónicos de aquel. Y dos menús degustación, uno de los cuales dará protagonismo a los postres de Jordi Roca con dos platos salados y seis dulces. En esta línea, no descartan ofrecer pronto un menú exclusivamente de postres.

Y hablando de los Roca, precisamente unos días antes de la apertura de Esperit Roca coincidí con Joan en Tenerife, en una cena que elaboró en El Rincón de Juan Carlos, en Adeje, de largo el mejor restaurante de las islas Canarias, junto a los anfitriones, los hermanos Padrón. En estos llamados cuatro manos lo habitual es que el cocinero invitado se limite a reproducir los platos de su restaurante. No es el caso de Joan Roca, que procura siempre adaptarse al producto local y crear con él platos que, en ocasiones, incluye luego en El Celler. En este caso, el suquet de cherne, el brioche de cochino negro canario o la carbonara de plátano canario, fueron magníficos ejemplos de esa capacidad de adaptación del cocinero gerundense. Los hermanos Padrón no se quedaron atrás. El resultado, un menú excepcional de los que podemos disfrutar muy pocas veces.

Carlos Maribona