Los frutos del esfuerzo

Comenta Compartir

Dentro de un menú que raya la excelencia, tres platos vegetales, que no vegetarianos, son los que más brillan. Los guisantes a la brasa con ... lías de sake y curry verde, el 'katsuobushi' de berenjena en texturas o las habitas con erizos de mar y escabeche de pescado de roca quedan para el recuerdo del comensal que tiene la suerte de ocupar alguna de las mesas de El Celler de Can Roca. Joan Roca se reafirma en su apuesta de las últimas temporadas por el mundo verde, este año todavía con más sabor. Además de los citados, en el menú aparecen calsots, alcachofas, coles o remolachas. Pero también gambas blancas y rojas, cocochas de merluza, cigalas, pintada o pichón, siempre en elaboraciones técnicamente impecables. Precedido todo por esos aperitivos que recogen algunos de los platos que han marcado la historia del restaurante, desde el excelso brioche de trufa al vapor o el canelón de pularda hasta la olivada o el mejillón en escabeche con aire de albariño. Y rematado con los postres siempre sorprendentes, siempre brillantes, de Jordi Roca. En consonancia todo con los vinos elegidos, entre los miles de botellas que guarda en su espectacular bodega, por Pitu Roca, que ejerce su magisterio y muestra, desde la discreción, su sabiduría. Como ya he dicho alguna vez, la de El Celler de Can Roca es una sinfonía perfecta ejecutada por una de las grandes orquestas gastronómicas del mundo.

Pero la presencia de la familia Roca en Gerona no se limita a El Celler. En la misma ciudad podemos tomar el menú del día en Can Roca, en la casa donde empezaron con sus padres; comer en Normal, con una cocina de corte clásico que enlaza con la herencia culinaria de los hermanos; picar algunas tapas y raciones acompañadas de un buen vino en el nuevo Vii, o dormir en su encantador hotel Casa Cacao, donde el desayuno es un lujo y donde se encuentra también la fábrica de chocolate de Jordi. Ya en los alrededores de la ciudad, celebrar un evento en Mas Marroch o subir a la impresionante fortaleza que alberga el hotel Esperit Roca, recorrer el museo, visitar la bodega donde reposan 80.000 botellas, o disfrutar de alguno de sus dos restaurantes, uno también llamado Esperit Roca, el otro Fontané, en honor a la madre de la saga. Todo fruto del esfuerzo y del saber hacer de tres hermanos únicos: Joan, Josep y Jordi Roca.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Carlos Maribona