HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salmonete de fritura del restaurante Akelarre.

Salmonetes

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:13

De todos los pescados que se capturan en el Cantábrico, mi favorito es el salmonete. Y justo en estos días finales del verano es cuando ... aparecen los mejores. Puro sabor a mar. Demasiado incluso para algunos paladares delicados. Tampoco ayuda mucho a su popularidad su gran cantidad de espinas. Ni el precio, que suele ser bastante alto. Frente a los salmonetes del sur, de menor tamaño, perfectos para la fritura andaluza, me quedo con los del norte, con un tamaño considerable que en ocasiones alcanzan el kilo de peso y ofrecen un sabor más intenso. Sabor al marisco del que se alimenta que se complementa con una carne prieta y una textura delicada que conviene no enmascarar con salsas y otros aditamentos. Un pescado en el que también se han fijado los cocineros de vanguardia. Ferran Adrià utilizó el salmonete en uno de sus platos más emblemáticos, el colorista 'salmonete Gaudí', con el que ilustró la portada de su libro 'El sabor del Mediterráneo', considerado punto de partida de su revolución culinaria. Pedro Subijana ha hecho bandera de él y siempre lo ha tenido en sus menús. En el de esta temporada, con el que celebra sus 'primeros 50 años' en Akelarre, lo presenta en fritura con beurre blanc sobre un mosaico de percebes, mejillones y longueirón. Remontándonos algunos años muchos recordarán aquel salmonete integral con fusilli de salsa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  3. 3

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  4. 4 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  5. 5 La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida
  6. 6

    El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región
  7. 7 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños
  8. 8

    Noche de aplausos y reivindicación: «Hoy sufrimos las consecuencias del abandono del campo»
  9. 9 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025
  10. 10

    La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Salmonetes

Salmonetes