Un comino

Del mejor bar del mundo a Cotorritos

Benjamín Lana

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:37

Comenta

Ciudad de México está llena de contrastes de día y también de noche. El segundo mejor bar del mundo en 2025, primero en 2024, según ... 50Best Bars, dista tan solo doscientos metros de la cervecería Cotorritos. Jóvenes en su mayoría internacionales hacen cola en la entrada trasera del hotel NH Collection sito en Colonia Juarez, en la zona rosa, para poder acceder al Handshake Speakeasy. No solo hay que esperar religiosamente a que llegue la hora del turno asignado –pasados noventa minutos desde su entrada, lo que la casa llama «una sesión», los clientes tienen que salir obligatoriamente del bar para que entren otros– sino que hay que conseguir una reserva vía web con días de antelación, según el horario elegido, que se cumple a rajatabla. Las reglas están claras. Si uno llega quince minutos tarde se considera «no show» y se pierde el turno y el dinero porque al reservar hay que abonar 250 pesos mexicanos por persona, unos 12 euros.

