Enseñanzas de la montaña

Benjamín Lana

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:16

La cocinera de origen marroquí, criada en Barcelona y ciudadana del mundo, Zineb Hattab, es la chef del restaurante vegetariano KLE de Zurich. Ha vivido ... en Italia y Estados Unidos y ha elegido Suiza para desarrollar su carrera. Literalmente es una ciudadana del mundo. La escuchamos en el congreso Andorra Taste dedicado a las cocinas de alta montaña defender tanto las culturas, los paisajes y los productos alpinos como el labneh, el queso de yogur originario de las culturas beduinas. La custodia del territorio no tiene que ver con la ortodoxia ni con la presunta pureza. Un restaurante vegetariano no tiene por qué renunciar a los recuerdos gustativos de la infancia aunque suponga volver a los lácteos y genere una aparente contradicción con el ideario de la casa. Las fronteras más peligrosas son las mentales. Remolacha especiada y confitada en un postre, fresas de alta montaña también confitadas y una gelatina de flores hablan de la sencillez como método de conexión de culturas y belleza. Tampoco pasa nada por usar sisho si le va bien. Japón está ahí al lado y comer más vegetales siempre suele ser una buena opción.

