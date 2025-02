Esta es la tostada que ha ganado el concurso de desayunos de Badajoz

Alba Baranda Viernes, 13 de octubre 2023, 13:08 | Actualizado 13:27h. Comenta Compartir

En 2022 consiguieron el tercer puesto del jurado popular, pero este 2023 han arrasado. La tostada de La Rosa de Alfre se ha llevado el primer premio del jurado técnico y el tercero de la prensa, del jurado popular y de la categoría saludable. Alfredo Aranda y Pepa Vázquez, sus propietarios, recrean su sorpresa cuando se enteraron el pasado viernes en la entrega de premios de la cuarta edición del concurso de desayunos de Badajoz.

«No lo esperábamos en absoluto. Cada vez que decían nuestro nombre, me emocionaba, y me di cuenta de que Alfredo tenía todo el rato los pelos de punta», detalla Pepa. Su tostada, La Noruega, lleva un pan de semillas y cereales con una base suave de guacamole casero y sobre ella, una tortilla de dos huevos hecha al momento, bacalao y salmón ahumado, y coronándola, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y pimentón de la Vera.

El sábado siguiente de la entrega de premios, aseguran, llegaba la cola para probar esta tostada hasta un estanco que hay a bastantes metros. «Últimamente no damos a basto, pero también porque la gente cree que la vamos a quitar». Y no es así. La Rosa de Alfre siempre presenta al concurso (ha participado en todas las ediciones) una tostada que tengan siempre en carta por pura honestidad. «No queremos promocionar algo que luego diariamente no ofrecemos», aseveran. Aun así, detrás de esta Noruega, hay mucha elaboración, así que Pepa reconoce que cuando le piden una de mantequilla, aprovecha un poco para respirar. Sin embargo, esto no sucede a menudo, ya que las más exitosas son también las más complejas: la flamante ganadora; la Ratona; la Extremeña, y La Sabrosa, que es la favorita de Pepa y lleva huevo revuelto con queso, bacon crujiente y pimentón. Además, también ofrecen tapas y aperitivos. De lunes a jueves disponen de menú del día y el viernes trabajan con sugerencias.

Ya tienen los cuatro distintivos en su nuevo local, que fue el responsable de que casi no se presentasen esta vez al concurso. «Estábamos en plena mudanza y nos venía fatal, pero vino el concejal y aquí mismo nos inscribió el último día», confiesan. Sin embargo, pese a los diplomas y cuantía económica percibida, el mejor reconocimiento fue la sonrisa de su hija, Rosa, cuando fueron a recogerla al colegio y les contó que se había enterado por la maestra que la cafetería de sus padres, que encima lleva su nombre, elabora «la mejor tostada de Badajoz».

