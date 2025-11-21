«La cocina vive un momento de enorme visibilidad y eso es una oportunidad»

La responsable de la entidad afirma que están dando «pasos firmes» para que la Feria Espiga se convierta en el referente gastronómico de la región

Rocío Morales es directora general de Caja Rural de Extremadura, entidad que ha apostado por mostrar lo mejor de la gastronomía extremeña con la II Feria Agroalimentaria Espiga ue ha arrancado este viernes en Badajoz y que dura cuatro días en Ifeba.

-¿Cuál ha sido el último plato que le ha sorprendido?

-Soy todo terreno y me encanta la buena comida, por lo que todos los días me sorprende un buen plato o un buen producto al natural. Lo bueno es que en Extremadura lo tenemos fácil porque nuestra despensa es única y a partir de productos tan nuestros se puede crear combinaciones increíbles, equilibradas y delicadas. Creo que ese equilibrio entre innovación y raíces es precisamente lo que queremos poner en valor en la Feria Espiga.

-¿Viaja usted a un destino concreto solo porque existe un restaurante?

-Reconozco que la gastronomía siempre influye. Me gusta conocer el territorio a través de su cocina, de sus productores y de sus restaurantes. Pero más que viajar por un restaurante en concreto, en mi caso, teniendo niños pequeños, viajo adaptando los destinos a las necesidades familiares. Es cierto que la cocina sí es un aliciente porque representa la identidad de un lugar, su cultura y su forma de entender la vida. Y eso es precisamente lo que queremos transmitir con la Feria Espiga: que Extremadura es un destino gastronómico en sí mismo.

-¿Con qué finalidad se organiza la Feria Agroalimentaria Espiga, qué efecto pretende que tenga en Extremadura y qué la diferencia de la primera edición?

-La Feria Agroalimentaria Espiga nace con un objetivo muy claro: impulsar el sector agroalimentario extremeño, visibilizar su calidad y generar nuevas oportunidades económicas, comerciales y turísticas. Queremos que sea una plataforma de negocio, internacionalización, innovación y promoción, que beneficie al mundo rural, a los productores y a toda la cadena de valor. En cuanto a esta edición, hemos crecido significativamente. Contamos con 4.000 metros cuadrados de exposición, 65 stands, más de 130 empresas participantes, dos grandes escenarios y un espacio gastronómico 'Degusta' con propuestas basadas en productos DOP e IGP. Todo ello nos permite hablar ya de una feria consolidada, con más contenido, más actividad y más capacidad para atraer talento, gastronomía y oportunidades.

- Atrio como referencia a través de Toño Pérez, el chef José Pizarro o estrellas Michelin como el televisivo Pepe Rodríguez, ¿opina que esta segunda edición es el inicio de lo que aspira a ser el gran evento gastronómico de la región?

-Sin duda estamos dando pasos firmes para que así sea. La presencia de embajadores como Toño Pérez y José Pizarro, junto a otros grandes referentes de la cocina, contribuye a reforzar la idea de que Extremadura tiene una despensa excepcional y un potencial gastronómico enorme. La Feria Espiga no quiere ser solo un escaparate, sino un punto de encuentro entre productores, restauradores, chefs, divulgadores y público. El crecimiento que estamos experimentando y el interés que genera nos hacen pensar que sí, que estamos en el camino correcto.

-Traen influencers y divulgadores, ¿qué opina del tirón mediático que tiene hoy día todo lo relacionado con la cocina?

- La gastronomía vive un momento de enorme visibilidad y eso, bien canalizado, es una oportunidad. Los divulgadores y creadores de contenido pueden acercar nuestros productos y nuestra cocina a públicos que quizá no tenían un contacto previo con ellos. Para nosotros, su presencia en la Feria Espiga es una forma de amplificar el valor del producto extremeño, de mostrar su calidad y de conectar con nuevas audiencias, especialmente jóvenes. Siempre que el mensaje sea honesto y respete el origen y el trabajo del productor, es un aliado muy valioso.

-Esta feria es solo su segundo año, en cambio los premios Espiga se trata de un certamen consolidado con más de veinte ediciones. ¿Qué efecto tienen en los premiados?

-Los Premios Espiga son un referente porque reconocen la excelencia del sector agroalimentario extremeño desde hace décadas. Los premiados siempre nos trasladan que estos galardones son 'los Óscar' de los productos extremeños y un impulso enorme para la visibilidad de esos productos, para su posicionamiento en el mercado y para reafirmar la confianza del consumidor. De hecho, la Espiga, según nos han confesado, les mejora las ventas. Además, los premios visibilizan la labor de nuestras Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, algo fundamental para seguir defendiendo la calidad diferenciada de Extremadura.

-Pretenden ser escaparate de la despensa de Extremadura, pero el campo se queja a menudo de su situación. ¿Desde su entidad cómo valoran la situación actual? ¿Tienen alguna receta para mitigar ese descontento?

-En Caja Rural de Extremadura conocemos muy bien la realidad del campo porque gran parte de nuestros clientes son agricultores y ganaderos. Sabemos que el sector atraviesa momentos complejos, con unos costes en alza, con incertidumbre por el panorama internacional y dificultades estructurales. Nuestra 'receta', si se puede llamar así, es seguir apostando por el acompañamiento cercano, el asesoramiento personalizado, la financiación adaptada a cada necesidad y el apoyo a iniciativas —como esta feria— que generen valor añadido, nuevas oportunidades y mejores márgenes para los productores. La Feria Espiga quiere precisamente demostrar que el campo extremeño tiene calidad, potencial y un enorme valor añadido, y que debemos ponerlo en primera línea para que se le reconozca como merece. Tenemos mucho que agradecer a nuestros agricultores y ganaderos.

-El Fondo de Educación y Promoción ha pasado de 2,7 millones a 3,8 millones de euros. ¿Además de la gastronomía, qué áreas quieren reforzar desde esta parte social de la entidad?

-Efectivamente, hemos incrementado el Fondo de Educación y Promoción porque queremos reforzar nuestro compromiso social. Además de apoyar la gastronomía y la agroalimentación, seguimos apostando por proyectos educativos, culturales, sociales, deportivos y de desarrollo rural. Siempre lo reseña el presidente de la Caja, nosotros intentamos devolver a la sociedad una pequeña porción de lo que los extremeños nos dan a nosotros. Nuestro objetivo es estar donde Extremadura nos necesita: desde asociaciones que trabajan con colectivos vulnerables hasta iniciativas que fomentan la formación, el talento joven o el emprendimiento. El sector primario es una parte importante de nuestra identidad, pero nuestra acción social es mucho más amplia y diversificada.