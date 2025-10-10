Viernes, 10 de octubre 2025, 10:20 Comenta Compartir

El restaurante A Taverna presume de ser el favorito de Cristiano Ronaldo y su familia en Alcochete, donde el futbolista comía cuando acababa el entrenamiento en la cercana ciudad deportiva del Sporting de Lisboa. Es un restaurante sin pretensiones situado en el céntrico Largo de São João. El local cuenta con una terraza muy concurrida y agradable y con un salón no muy grande, pero donde se come sin apreturas.

En A Taverna llama la atención la cocina de la anguila. Hay anguilas fritas con patatas o arroz de tomate, en ensopado o en caldeirada. Sirven arroces de tamboril o de pulpo e incluso paella de marisco. El bacalao lo preparan al estilo de Braga (aceite de oliva, ajo, pimentón, cebolla, pimiento), con patatas chips caseras, en caldeirada, en pataniscas (una especie de tortillitas), con arroz de tomate o alubias, o a la brasa con patatas a Murro. Y no faltan las almejas, el pulpo, el choco ni los bifes, bifinhos, bitoques y churrasquinhos, o sea, las carnes de cerdo y ternera.

En A Taverna, el servicio es joven y desenfadado, el pan es sabroso, con rica miga, las raciones son abundantes, en los postres destacan las delicias conventuales y el vino se sirve fundamentalmente por jarras, aunque también hay por botellas: 41 referencias cuyo origen resume el Portugal vitivinícola: Dão, Alentejo, Tras-os-Montes, Minho, Douro y Setúbal.

A Taverma-Bueno Dirección Largo de São João, 11

Localidad Alcochete

Teléfono +351 917 983 046

Horario Mie: cierra. Jue-Mar: comidas. Vie, Sab y Lun: cenas

Terraza Sí

