HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

A Taverna

Recomendado ·

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:20

Comenta

El restaurante A Taverna presume de ser el favorito de Cristiano Ronaldo y su familia en Alcochete, donde el futbolista comía cuando acababa el entrenamiento en la cercana ciudad deportiva del Sporting de Lisboa. Es un restaurante sin pretensiones situado en el céntrico Largo de São João. El local cuenta con una terraza muy concurrida y agradable y con un salón no muy grande, pero donde se come sin apreturas.

En A Taverna llama la atención la cocina de la anguila. Hay anguilas fritas con patatas o arroz de tomate, en ensopado o en caldeirada. Sirven arroces de tamboril o de pulpo e incluso paella de marisco. El bacalao lo preparan al estilo de Braga (aceite de oliva, ajo, pimentón, cebolla, pimiento), con patatas chips caseras, en caldeirada, en pataniscas (una especie de tortillitas), con arroz de tomate o alubias, o a la brasa con patatas a Murro. Y no faltan las almejas, el pulpo, el choco ni los bifes, bifinhos, bitoques y churrasquinhos, o sea, las carnes de cerdo y ternera.

En A Taverna, el servicio es joven y desenfadado, el pan es sabroso, con rica miga, las raciones son abundantes, en los postres destacan las delicias conventuales y el vino se sirve fundamentalmente por jarras, aunque también hay por botellas: 41 referencias cuyo origen resume el Portugal vitivinícola: Dão, Alentejo, Tras-os-Montes, Minho, Douro y Setúbal.

A Taverma-Bueno

A Taverma-Bueno

  • Dirección Largo de São João, 11

  • Localidad Alcochete

  • Teléfono +351 917 983 046

  • Horario Mie: cierra. Jue-Mar: comidas. Vie, Sab y Lun: cenas

  • Terraza

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  5. 5 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  6. 6

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  7. 7 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  8. 8 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  9. 9 Los sindicatos docentes rompen su relación con Educación hasta que haya un acuerdo salarial
  10. 10 La tarta de queso de este chef extremeño se come al revés y está triunfando en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy A Taverna

A Taverna