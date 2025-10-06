HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Parador de Mérida

El restaurante del Parador de Mérida es elegante, acogedor, detallista, nos envuelve. El comedor abovedado con arcos es amplio, luminoso, suntuoso. La blancura de la mantelería y las paredes te sitúa inmediatamente en otra dimensión y detalles como las lámparas, las sillas de madera antigua o los espejos sugieren historia.

El Parador de Mérida ofrece una carta en la que destaca un esfuerzo por emocionar al comensal con la cocina extremeña. Ya en los encabezamientos de los grupos de platos (Cercanía y Regional, IGP Cordero Corderex, Gastronomía y Tradición) se nota esa voluntad, que luego se desarrolla en propuestas como el jamón ibérico Dehesa de Extremadura, el lomo doblado en manteca, los quesos de Mérida y Trujillo, las carnes ibéricas, la caldereta, la ensalada de tomates de Montijo, las tagarninas, el retinto, la paletilla de cabrito verato y, ya en los postres, los repápalos, la técula mécula o la tarta de queso con compota de frutos rojos de la Vera.

En el Parador de Mérida, la carta de vinos ofrece 35 referencias de 17 regiones vitivinícolas. Once referencias son extremeñas. La oferta por copas es interesante y variada: diez posibilidades. El servicio, uniformado de negro y todo femenino, es de una eficacia, amabilidad y profesionalidad tan natural que nada rechina y hay un equilibrio entre discreción, sencillez y operatividad que se sustancia en el ritmo exacto de cada pase, de cada plato.

  • Dirección Calle Almendralejo, 58

  • Localidad Mérida

  • Teléfono 924 31 38 00

  • Horario Almuerzo: 13:30-16:00. Cena: 20:30-23:00.

