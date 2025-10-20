HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Interior del restaurante Doña Mariana. Esperanza Rubio
Hospedería de Llerena

Don Poleo

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:04

Comenta

El restaurante Doña Mariana forma parte de la hospedería Mirador de Llerena, uno de los establecimientos hoteleros más bellos de la región por sus instalaciones, su servicio, caracterizado por una medida naturalidad y desbordante de eficacia, y la armonía inimitable de su patio.

Doña Mariana ofrece una carta con un menú gastronómico extremeño basado en una selección de todas las DOP e IGP de la región. La carta recoge, además, una selección de platos donde el jamón Dehesa de Extremadura, los quesos DOP, el AOVE, las truchas del Jerte, los boletus, las carnes ibéricas, la ternera de Extremadura, nuestro cordero, nuestro biscuit de higos y las tartas y helados basados en nuestra despensa son protagonistas absolutos. En otoño, destaca su espléndido menú de caza a base de jabalí, venado, pato y paloma torcaz.

En el restaurante de la Hospedería Mirador de Llerena, la carta de vinos es exclusivamente autóctona: seis blancos de bodegas Orán o Toribio, dos rosados (Orán), ocho tintos (bodegas Orán, Carlos Plaza, Habla, Balancines y Palacio Quemado) y un brut de Bodegas Occidente. Por copas, sirven los últimos premios Espiga: Puerta Palma blanco y Señorío de Orán tinto.

Doña Mariana

  • Dirección Calle Aurora, 7

  • Localidad Llerena

  • Teléfono 924 87 05 97

  • Horario Abre todos los días: 13:30-16:00 y 20:30-23:00

  • Terraza

