El restaurante Avalon está enclavado en un barrio selecto de Cáceres, Cabezarrubia, y cuenta con dos espacios: una cafetería tapería donde se desayuna, se 'brunchea', se picotea, come, cena y tardea y un espacio gastronómico donde se come y se cena. El local es luminoso, decorado en tonos verdes desde el exterior hasta las paredes, las mesas de mármol y, naturalmente, las plantas. No te pierdas la crítica completa de Don Poleo.

Avalon ofrece una carta dividida en tres secciones: 'Para compartir' (carpaccio de rape y caviar, roast beef de retinto, tartar de solomillo ibérico, dados de atún rojo, wok de calamar), 'Principales' (arroz de pichón o de gambón, atún, lubina, merluza, jarrete, presa, carrillera, picaña, entrecot) y 'Postres' (tartas de queso, zanahoria o chocolate, arroz con leche, milhojas de frutos rojos). Todos los platos son elaborados con técnicas actuales y acompañados por salsas y guarniciones inesperadas y muy trabajadas.

Avalon Dirección Calle Amberes, 2

Localidad Cáceres

Teléfono 927 78 01 09

Horario Viernes y sábado: 9 a 1 horas. Domingo a jueves: 9 a 24 horas

Terraza Sí

En Avalon, el pan, que van reponiendo, es de tres trigos, de maíz y de semillas, sabroso, crujiente y con miga generosa. La carta de vinos merece una mención aparte porque es de una variedad y calidad que impresiona. Son 78 referencias (19 extremeñas) de vinos buscados en bodegas y pagos poco conocidos, de 21 orígenes diferentes, con precios razonables una oferta por copas extraordinaria: 25 vinos y siete de ellos extremeños, incluido el mítico Torre Julia. El café, de Zeriss, alto nivel, es acompañado por fruslerías o petits fours tan estéticos como delicados.

