Entrada al restaurante. Esperanza Rubio
Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:10

El restaurante Os Arcus fue abierto por Trinidad y su marido, emigrantes retornados de Rentería, a finales de los años 70 del siglo pasado en la plaza Mayor de San Martín de Trevejo. Tiene un comedor interior de mesas amplias y paredes de piedra y una agradable terraza en un lado de la plaza Mayor y bajo sus soportales. Desde hace 20 años, lo regenta Mili Cano, hija de la fundadora.

En la carta de Os Arcus sus famosas croquetas de jamón con historia, platos más elaborados como unas láminas de solomillo ibérico a la sal sobre cama de parmesano y reducción de Módena y platos más tradicionales como el timbal de huevos fritos, morcilla de Burgos y patatas panadera o los morros con alioli. Del mar, pulpo a la brasa con patatas panadera para dos o bacalao a la parrilla con ajitos confitados. Y de la dehesa ibérica: cochinillo cochifrito, chuletillas de cordero y pluma, solomillo o entrecot, todo a la brasa volcánica. No faltan la ensalada de naranja mañega ni platos de cuchara como los judiones con tocino y chorizo, el potaje de garbanzos con bacalao o la sopa de la casa con jamón y huevo.

En Os Arcus, el emplatado de cada pase está cuidado. Vajilla informal de melamina Viejo Valle, buenas copas y cubertería italiana. El pan es local, como tiene que ser, y los vinos por copas son un verdejo Emina o los tintos extremeños Palacio Quemado y Habla del Silencio. Por botellas, una carta corta con 13 referencias, siete de ellas extremeñas. De postre, guiños a los orígenes de a fala, el dialecto del valle, en un arroz con leche de inspiración asturiana.

  • Dirección Plaza Mayor, 6

  • Localidad San Martín de Trevejo

  • Teléfono 639 486 544

  • Horario Todos los días: 11.00-24.00

  • Terraza

