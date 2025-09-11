E. S. Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:22 Comenta Compartir

El restaurante A Fuego Lento abrió en Hervás en 2011 y está en el centro del pueblo. Tiene un comedor interior de piedra y otro exterior en un jardín en sombra muy agradable. Un servicio completamente femenino, uniformadas de negro, atiende con eficacia y mantiene el ritmo de la comida en su punto exacto. Puedes leer aquí la crítica de Don Poleo.

A Fuego Lento ofrece una carta con entrantes bien escogidos como los quesos artesanos de Granadilla. El resto de su oferta es variado y fundamentado en el producto extremeño con incursiones en la almadraba o en la respostería de inspiración francesa: zorongollo, bacalao, tarantelo o parpatana de atún de almadraba, carpaccio de vaca, chuletillas de merino, carnes ibéricas, cochinillos, solomillos y paletillas. En los postres, tarta de queso o de manzana, crepe relleno de nata montada y bañado en chocolate caliente, copa de helado o cuatro tipos de coulant.

A Fuego lento Dirección Calle Vedelejos, 6

Localidad Hervás

Teléfono 927 48 16 74

Horario Todos los días: 13:30-17:30 y 21:00-23:30 horas

Terraza Sí

En A Fuego Lento, son interesantes los fuera de carta de temporada como el gazpacho de cereza, el carpaccio de gamba, la chuleta o el arroz a llauna. En la bodega acristalada, situada los dos comedores, 93 referencias de cuatro países, 23 regiones vitivinícolas y 65 bodegas.

Temas

Hervás