Equilibrio entre servicio, ambiente y cocina

En la esquina oeste de los Alféreces de Badajoz, se encuentra el restaurante El Mentidero. Buena denominación para un lugar ubicado en esta bulliciosa plaza pacense. El local es acogedor, dispone de una buena terraza, una zona para tapeo en mesas altas y otra para comidas, esta última decorada sin estridencias, con gusto y de estilo moderno. Las mesas son amplias y las sillas cómodas.

Cabe destacar el servicio sobresaliente de la parte del comedor. Rafa, incombustible, asiste con su buen hacer, educación y prudencia a los clientes en sus elecciones y, en cada momento, está atento a lo que ocurre en las mesas por si es necesario su presencia. En estos tiempos en los que pareciese que algunos camareros te conocen de toda la vida, aunque no los hayas visto nunca, o que te tratan como si te hiciesen un favor por entrar a consumir en sus establecimientos, da gusto encontrar personas como él a cargo de la sala. Su presencia y actitud consiguen que el público que va a comer, vuelva. Hoy en día no es poca cosa para cualquier negocio de restauración.

La carta es amplia, con múltiples opciones, entre las que hay que destacar la posibilidad de elegir tapas y medias raciones, que siempre es de agradecer. Proporciona cierta singularidad el apartado de pescados y carnes al Josper, un horno de brasa que también puede ser usado como parrilla. Interesante, aunque corta, la opción de platos de cuchara. Normalmente disponen de fueras de carta.

La bodega es digna, con referencias clásicas, como, por otro lado, suele ser habitual en la mayoría de las cartas de vinos de restaurantes pacenses. Sin embargo, cualquier aficionado podrá encontrar alguno de su gusto, incluidos vinos generosos y espumosos.

En esta visita nos decantamos, simplemente porque nos apetecía, por una selección de platos de pescados, empezando por un carpaccio de atún rojo. Bien el atún y muy rico el aceite de oliva y las almendras que lo acompañaban. Sin embargo, el conjunto estaba demasiado frío, lo que lo hacía menos apetecible e impedía que los sabores se expresasen plenamente. Fallo técnico de fácil corrección.

A continuación, comimos unos chipirones a la brasa, que estaban aliñados con aceite de perejil y servidos con unas verduras rehogadas en tiras. Los chipirones estaban algo blandos y faltos de sabor, y no creo que fuese por el uso de la parrilla.

Para terminar con la parte dedicada a los productos marinos, pedimos una merluza al Josper con parmentier verde y algas. Buen tamaño el de la merluza, que estaba ligeramente pasada de punto, por lo que había perdido su textura característica, que es casi lo más interesante de esta especie. El parmentier lo complementaba adecuadamente y hacía más jugoso el conjunto.

Para cambiar radicalmente de tercio, terminamos con unos callos a la madrileña. Melosos y bien de punto. Sobre el guiso había unos cuartos de patatas fritas caseras que, aunque no suelen estar en las recetas más ortodoxas, estaban muy ricas mojadas en la salsa. Se habría agradecido un poco más de picante.

Mentidero Dirección Plaza de los alfereces 8,

Localidad Badajoz

Teléfono

Horario Domingo y Lunes cerrado. Martes a Sábado de 13:00 a 17:00 y de 19:30 a 00:00.

En resumen, Mentidero es un sitio donde se dan un cúmulo de circunstancias positivas: el espacio es agradable, tanto para tapeo como para una comida más formal; el servicio, comandado por Rafa, destaca; y su cocina, sin ser lo que más resalta, es correcta y tiene una oferta que puede contentar a cualquiera. Si estamos de acuerdo en que la experiencia gastronómica se centra, en primer lugar, en el propio acto de la comida, pero también debe estar acompañado de estos otros aspectos ya citados, Mentidero es un local para reseñar. Si mejorasen el nivel de alguna de sus materias primas y el control de los puntos, se erigirían en un restaurante de gran nivel.

