LA OTRA CRÍTICA: Pulpo de diez y croquetas rayando la perfección en La Bistrológica

Jueves, 2 de junio 2022 | Actualizado 27/01/2023 13:58h.

Me pasa con las croquetas algo parecido a lo que le sucede al colaborador de HOY José Ramón Alonso de la Torre con la ensaladilla en los restaurantes, que siempre la pide por si llega a alcanzar el grado de excelencia de la de su madre (sabiendo de antemano que no será así), lo que le ha arruinado más de una velada fuera de casa. En mi caso tampoco me doy por vencida en busca del sabor y elaboración de la croqueta perfecta.

Hace unos días probaba en La Bistrológica de Badajoz, un local no explorado todavía por nuestro Turófilo, unas denominadas en carta 'de lava ibérica' que rayaban la perfección, recomendadas por los dos gourmets pacenses que me acompañaban. Fue una de las cuatro acertadas tapas que elegimos en este blanqueado bistró de Valdepasillas, de ambiente discreto y sin estridencias decorativas al que envuelve un agradable hilo musical. Me gustó mucho este detalle.

Nuestra compañera Alba Baranda incluía entre los diez bacalaos dorados imprescindibles de Badajoz el que elabora el propietario y chef de La Bistrológica, Antonio Caro, una versión actualizada de este clásico plato en la que el comensal debe mezclar los ingredientes dispuestos sobre una cajita de madera. No me deslumbró el resultado pese a su originalinalidad y lograda presentación, como tampoco el hecho de que al lomito de bacalao lo cubriera una especie de rebozado. En bacalao dorado, el tradicional y sin aceitunas.

Optamos además por una merluza en tempura que estaba fresca, pero lo que despuntó sobre los anteriores platos fueron las patitas de pulpo con patatas en dos texturas y aceite de siracha, uno de los pulpos más tiernos y sabrosos que he probado en los últimos tiempos. La tapa es generosa para el precio (15 euros), bastante ajustado si tenemos en cuenta lo que ha subido este manjar.

De postre, una torrija caramelizada con helado de café portugués que nos pareció a los tres espectacular. El caramelo elevaba el sabor de este dulce de cuaresma con hueco fijo ya en las cartas de los restaurantes.

No nos dió para catar los vinos, pero en su cava tienen, en tintos, un par de la tierra y otros dos de Ribera del Duero y Rioja. Incluyen uno de Toro y el popular Juan Gil de Jumilla 12 meses, de otras denominaciones. En blancos, sorprende su apuesta por los ecológicos y por uvas como la chardonnay y la sauvignon blanc, idóneas y muy apetecibles para salir del verdejo.

Más que satisfechos con la comida y atención recibida en La Bistrológica, con un equipo joven y natural en sala que sin agobiar al cliente no descuida un detalle en el servicio. Además del aperitivo de bienvenida, un paté de piquillos, nos invitaron a los chupitos, servidos con gracia en pequeños tubitos de muestras, amén de otras novedades como unos originales soportes para los cubiertos. Una opción gastronómica a tener en cuenta en Badajoz.

La Bistrológica Dirección Calle Jacinta García Hernández, 4

Localidad Badajoz

Teléfono 600056175

Horario De miércoles a domingo de 13.30 a 16.00 y de 21.00 a 23.00 horas

Terraza Sí

