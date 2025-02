APERTURA: La cocina de las abuelas italianas llega a Badajoz

C. MORENO

Alba Baranda Sábado, 27 de noviembre 2021, 09:52 Comenta Compartir

En el barrio pacense de Valdepasillas, debajo de un toldo sin publicidad que hace las veces de una bandera italiana, se encuentra el nuevo negocio de Massimiliano Cozzoli y Daniele Iacono. Son dos cocineros italianos que acaban de inaugurar Ristoro il Giglio, un local de comida para llevar que está arrancando «piano, piano».

Ampliar CASIMIRO MORENO

Ya su propuesta gastronómica de aproximadamente 30 platos nos deja ver que no es un italiano al uso. En Ristorio il Giglio podemos pedir varios tipos de supplì, patate arrosto, gnocchi al garofolato o broccoli alla siciliana, entre otras delicias... ¿Por qué no nos suena tanto? Porque es comida romana, la gastronomía específica de la ciudad de Roma. De hecho, el 80% de la carta está formada por esta cocina regional. También hay elaboraciones sicilianas, ya que la abuela de Daniele era de esta provincia y él aprendió con ella de pequeño. También hay varias lasagnas, un plato de tagliatelle clásico (pero revisado, ya que no lleva tomate) y algunas elaboraciones con muchas horas de cazuela, como unas exquisitas y sorprendentes albóndigas llamadas polpette al sugo.

Ampliar Chema Cristo de Comviral

Massimiliano -Max– y Daniele se conocen desde niños, ya que fueron a la escuela en Roma juntos. Su amistad se ha forjado a fuego lento y, tras ejecutar varios proyectos en común, alguno de ellos en ciudades tan grandes como Nueva York, Max aterrizó en España hace unos meses con la idea de montar un negocio que llevase la comida tradicional romana a las casas pacenses. Su amigo se encontraba en paro a causa de la pandemia, así que le propuso ser su socio nuevamente. Daniele no dudó y ya lleva en la capital pacense un par de semanas. Ambos están encantados con la ciudad. Han pasado de vivir en Roma, posiblemente uno de los lugares más caóticos de Europa, a ir a todos los sitios a pie o en bici, y a hacer la compra con el carrito de tela.

Y es que este en 'ristoro', cuyo nombre se podría traducir como 'el lirio', tienen un claro compromiso con la sostenibilidad. No solo están utilizando productos de cercanía, como quesos extremeños, sino que uno de sus planes de futuro es elaborar una comida únicamente vegana o vegetariana, ya que creen que la disminución del consumo de carne es clave para luchar contra el cambio climático. Por supuesto, también aspiran a montar un restaurante en la ciudad, una franquicia y hasta un espacio para dar cursos de gastronomía romana. Pero todo eso... piano, piano.

CHEMA CRISTO DE COMVIRAL

Mientras tanto, están trabajando sin parar y con las manos en la masa, ya que la próxima semana arrancan con las pizzas, un servicio especialmente ideado para las noches. Al igual que el resto de platos, se podrán recoger en el local, así como pedirlas por las plataformas de reparto a domicilio o a través de su propia página web. De cara al mes de diciembre también tienen pensado elaborar menús navideños, con productos tan típicos como el panettone o el strudel de salmón.

Ampliar Chema Cristo de Comviral

Salsa propia

En la chaquetilla de Max, además de la silueta de un cocinero con gafas y barba que se parece a él, pone Sugood. Se trata del nombre comercial de una salsa casera que ambos chefs idearon durante la pandemia y que emula el sabor de la carne, pero que no lleva ningún producto de origen animal. Hace un juego de palabras entre so good ('muy bueno' en inglés) y sugo ('salsa' en italiano).

Con su receta original, la elaboran, la empaquetan y la comercializan en Italia, pero en Ristoro il Giglio también la venden al público. Hay de seis sabores y es absolutamente artesanal y natural, ya que una de 'las máximas de Massimiliano' es la vuelta a los orígenes o, en definitiva, cocinar con el cariño y el cuidado de una abuela para restaurar el alma y el cuerpo.

Ampliar CASIMIRO MORENO

Ristoro il Giglio Dirección Antonio Martínez Virel, 4

Localidad Badajoz

Horario Lunes cerrado. El resto, de 11.00 a 16.00 h y de 20.00 a 23.00 h.

Teléfono 656942228

Terraza No

¿Tiene Cruzcampo? No

Temas

Valdepasillas