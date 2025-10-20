La prensa asturiana se rinde a los callos de este extremeño

Irene Toribio Lunes, 20 de octubre 2025, 11:38 Comenta Compartir

Ajo blanco extremeño, migas galaico-asturmeñas... Farragua respira dehesa y tradición por los cuatro costados. En la cocina de este restaurante ubicado en Gijón se cocina comida 'asturmeña', una propuesta viva, curiosa y en constante evolución. Parte de la tradición asturiana y extremeña, fusionándolas con naturalidad y respeto, para crear platos llenos de identidad y memoria. Su filosofía se resume en cuatro palabras transformadas en menú que son casi un manifiesto: Asina, Mangurrino, Dejalanmío y El Miajón.

Con años de experiencia en diversas cocinas de todo el país, como Peix & Brases (Denia), Marqués de Riscal (Álava), La Salgar (Gijón) o Diverxo Madrid, entre otras destacadas, Ricardo Señorán, placentino de nacimiento, decide abrir las puertas de su propio restaurante en Gijón. Y aunque esta ciudad se ha convertido en su hogar, del cual se siente profundamente enamorado y orgulloso, no olvida sus raíces extremeñas.

Con raíz y orgullo bautizó este restaurante que se ha convertido en templo gastronómico. 'Farragua' en extremeño significa desaliñado, y la elección tiene un significado claro. «Optamos por este nombre para el restaurante porque es una expresión muy arraigada y familiar en Extremadura, que evoca nuestras raíces», explican desde el restaurante. Según palabras de Ricardo Señorán: «Creamos Farragua con el propósito de expresar de manera personal lo que sentimos por la cocina y para continuar aprendiendo en esta apasionante profesión».

Pues su cocina enamora a asturianos y visitantes. Tanto es así que sus callos han sido elegidos por Yantar como unos de los mejores de Asturias.

La revista gastronómica ha elaborado un 'ranking' de los mejores restaurantes donde comer callos en Asturias, y Farragua ocupa nada más y nada menos que el quinto puesto. «Es uno de los platos tradicionales más presentes en las cartas de otoño en Asturias. Siempre genera debate, en el tamaño de corte, en el picante, siendo la gelatinosidad en lo único que nos ponemos de acuerdo. Ha sido un ranking muy reñido, con más de 40 restaurantes sugeridos por los aficionados que votan», explican desde El Comercio.

Los callos de Farragua, en quinta posición, han conquistado a la prensa asturiana. «Domina 'muy bien la casquería, toda'. Aplica sus conocimientos, 'buscando textura y sabor, tienen punch'», señalan. Sin duda, este es solo un reconocimiento más a la cocina de Señorán, que ya cuenta con un Sol de la prestigiosa Guía Repsol y continúa consolidándose como una de las propuestas más personales y prometedoras del panorama gastronómico.

