El popular chef Juanma Zamorano, creador de 'Marichocho', abrirá su primer restaurante en Cáceres 'Casa de comidas Juanma Zamorano' abrirá sus puertas en plena plaza Marrón de Cáceres

Irene Toribio Jueves, 2 de octubre 2025, 11:36

Su carrera como cocinero comenzó en el bar Síbaris, en el barrio de Nuevo Cáceres, junto a Leonardo Rodríguez, un mexicano reconocido como el creador del licor de bellota. Desde entonces, ha dejado su huella en restaurantes de renombre como Oquendo, El 13 de San Antón y Homarus. Sin embargo, más allá de su habilidad en la cocina, Juanma Zamorano es ampliamente conocido por llevar a la televisión el ya icónico «Marichocho».

Todo empezó en plena cocina, con Juanma Zamorano guiando a la reportera Lourdes Gordillo (que ahora triunfa en 'Viajeros Cuatro' en la preparación de un plato. «La merlucita la pasamos por harina. Vuelta y vuelta. El huevo te toca a ti», le indicó con calma, mientras la reportera intentaba batir el huevo y verterlo sobre el pescado. Pero justo cuando estaba a punto de derramarlo, el chef intervino y, entre risas, entonó un cántico que no tardaría en volverse viral: «¡Cómo vas a hacer eso así, marichocho!».

La espontaneidad y el humor del momento conquistaron al público al instante, convirtiendo esta anécdota en un fragmento memorable que se ha difundido más allá de nuestras fronteras regionales, consolidando aún más la popularidad de Juanma y su característico estilo único frente a las cámaras.

Ahora, por fin, Juanma Zamorano se lanza a hacer lo que todos esperábamos: abrir su primer restaurante en solitario, y lo hará en Cáceres, su tierra natal.

«Vuelvo en un sitio más pequeño, con más mimo, apostando por la calidad y por lo que sé hacer sin «florituras». Nuestra gastronomía extremeña siempre, los pescados y los arroces que forman parte de mi y un rincón al marisco que nos gusta», anuncia él mismo en sus redes sociales.

Su 'Casa de comidas Juanma Zamorano' está, todavía, en proceso, «hay que empezar por elegir vajilla, cubertería, cristalería, mantelería, ver lo que me dice un experto en interiorismo... y buscar a personas que crean en mi proyecto y que quieran formar parte del equipo de cocina y sala con sencillez y naturalidad, que se sientan en su propia casa», explica Juanma.

Su nueva apuesta abrirá las puertas en la plaza Marrón de Cáceres en unos meses y sus seguidores ya lo esperan entusiasmados.