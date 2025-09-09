HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?
Juanma Zamorano renunció a la fama para seguir en Cáceres. E. RUBIO
Un país que nunca se acaba

Interpretando a Juanma

Casa de comidas ·

El popular cocinero anuncia su primer restaurante en solitario

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

El jueves 28 de agosto, a las 18.38 horas, Juanma Zamorano publicaba en su Facebook, él lo llama firbu, este mensaje en letras blancas ... sobre fondo burdeos: «Pronto os contaré un GRAN SECRETO». Desde ese momento, sus miles de seguidores se entregaron a interpretar el mensaje de Juanma. Al día siguiente, otro mensaje sobre fondo negro: «Acabo de firmar un secreto». A continuación, el emoticono de una boca con cremallera. Es decir, no iba a desvelar el secreto y eso provocó aún más morbo. Ese mismo día, Juanma dio una pista: «Yo solo». Y dos horas después, otro enigma: «Mamá dice que las medias ni para las mujeres».

