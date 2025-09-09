Interpretando a Juanma

El jueves 28 de agosto, a las 18.38 horas, Juanma Zamorano publicaba en su Facebook, él lo llama firbu, este mensaje en letras blancas ... sobre fondo burdeos: «Pronto os contaré un GRAN SECRETO». Desde ese momento, sus miles de seguidores se entregaron a interpretar el mensaje de Juanma. Al día siguiente, otro mensaje sobre fondo negro: «Acabo de firmar un secreto». A continuación, el emoticono de una boca con cremallera. Es decir, no iba a desvelar el secreto y eso provocó aún más morbo. Ese mismo día, Juanma dio una pista: «Yo solo». Y dos horas después, otro enigma: «Mamá dice que las medias ni para las mujeres».

Soy un poco torpe para las interpretaciones, pero mi mujer, no. Fue ella quien me orientó: «Esos mensajes quieren decir que va a abrir un restaurante él solo, no a medias como ha hecho anteriormente». Tenía razón porque dos minutos después se desvelaba parte del secreto en otro mensaje que decía así: «Casa de comidas Juanma Zamorano». Debajo, su rúbrica. Eso ya fue el despendole interpretativo: 924 me gusta y 449 comentarios.

A partir de ese momento, se dispararon las elucubraciones, las interpretaciones, las preguntas y el último día de agosto, Zamorano tuvo que dar alguna pista a sus exégetas: «Tengo casi en modo avión el teléfono, imposible contestar uno por uno, me encanta que os guste que al final me decida a montar ese espacio gastronómico que quedó un poco huérfano con mi marcha; pronto vuelvo en un sitio más pequeño, con más mimo, apostando por la calidad y por lo que sé hacer sin 'florituras', nuestra gastronomía extremeña de siempre, los pescados y los arroces que forman parte de mí y un rincón para el marisco que nos gusta».

También contaba que va a empezar a elegir vajilla , cubertería, cristalería, mantelería, interiorismo... Y a buscar a personal de cocina y sala, algo que se sustanció en un mensaje el 1 de septiembre anunciando que busca personal y facilitando su correo: elmarichocho (etcétera). Si hasta ahora no sabían ustedes de quién estábamos hablando, al leer lo de 'elmarichocho' seguro que habrán caído en la cuenta porque, como he escrito alguna vez, Juanma Zamorano es un hombre a una frase pegado, en concreto a la que le soltó a una reportera de 'La Tarde' de Canal Extremadura: «¿Cómo lo vamos a hacer así, Marichocho?».

Por cierto, la reportera, Lourdes Gordillo, dio el salto a Telecinco y ahora triunfa en 'Viajeros Cuatro'. Juanma sigue en Cáceres, ni tan siquiera registró su frase, que se convirtió en politono y es utilizada profusamente en radio y televisión desde por Mario Vaquerizo hasta por tertulianos políticos. Rechazó ofertas para participar en 'Supervivientes' y también para presentar un programa llamado 'El huerto de Juanma' porque, como me confesaba en una entrevista: «Es que yo no quiero ser mediático. A mí lo que me gusta es trabajar en mi cocina, elaborar mis platitos y, aunque cada día subo un par de vídeos a mi canal de YouTube, no cobro por eso».

No les voy a desvelar el secreto porque no sé dónde estará la casa de comidas de Juanma ni quiero saberlo hasta que él lo desvele, pero convendrán conmigo en que su estrategia publicitaria es muy eficaz. Su carrera como cocinero empezó en un bar del barrio de Nuevo Cáceres llamado 'Síbaris', con Leonardo Rodríguez, un mejicano al que se considera inventor del licor de bellota. Ha pasado por restaurantes tan prestigiosos como Oquendo, El 13 de San Antón y Homarus. Ahora, ¡por fin!, va hacer lo que media Extremadura esperaba: volar solo y hacer caso a su madre: «Las medias ni para las mujeres».